Azcón, en la manifestación en Madrid: "No podemos normalizar que el 'sanchismo' entre en prisión"
El presidente aragonés rechaza que Feijóo presente una moción de censura porque "faltan los votos" y aboga por seguir manifestándose "para cambiar la política" y que Sánchez convoque elecciones
El presidente de Aragón, Jorge Azcón ha encabezado la delegación aragonesa de cargos y simpatizantes del PP que se han trasladado hasta Madrid este domingo para participar en la manifestación bajo el lema 'Mafia o democracia', para protestar por la corrupción del PSOE y el encarcelamiento del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.
Desde allí ha descartado la posibilidad de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura, por la falta de votos, y ha recalcado que "no podemos normalizar que el 'sanchismo' entre en prisión".
El líder del PP aragonés ha expresado que le gustaría que "Pedro Sánchez escuche lo que va a pasar hoy: hay un clamor para que se convoquen elecciones". "Lo importante es que la convocatoria de elecciones ante la situación insostenible se produzca de manera inmediata. No podemos normalizar que el 'sanchismo' entre en prisión, lo ocurrido en esta semana es el deterioro más importante en la historia de la democracia y Sánchez tiene que convocar elecciones", ha recalcado Azcón.
Para el presidente aragonés, en política "no se puede aguantar a cualquier precio" y ha insistido en que "lo que pide la calle son elecciones".
Preguntado por la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, Azcón ha considerado que hau que hacer "lo que de verdad ayuda a cambiar la política actual". "Salir a la calle en esta semana, con el fiscal condenado y con la Audiencia pidiendo los gastos en sobres del PSOE es lo que de verdad ayuda a cambiar la política. Una moción de censura sin votos no ayuda a cambiar nada", ha considerado. "La moción de censura se tiene que presentar para convocar elecciones, con los votos suficientes", ha expresado.
Y ha recordado que al PP no le faltan "ganas" sino "votos". "Si los hay, el PP encabezará una moción de censura para darle la voz a todos los españoles", ha zanjado Azcón.
