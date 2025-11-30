El bonito nombre de tres letras que triunfa en el Mediterráneo y todavía no se escucha en Aragón.

La elección de un nombre para nuestros hijos es, sobre todo, una cuestión de moda. Aunque algunos nombres tradicionales como María, Marta, Miguel, Daniel o Sergio nunca pasan de época, cada cierto tiempo surgen otros nuevos que van ganando prortagonismo y desplazando a los clásicos.

La tendencia actual entre muchos padres es optar por nombres cortos, de 3 o 4 letras, originales y con una sonoridad atractiva. En Aragón, nombres como Ara, Mía, Noa o Vega han ido sustituyendo a las Lucía, Sofía o Martina, tan populares hace apenas unos años. En el caso de los niños, han tomado terreno nombres como Leo o Ion, mientras que otros como Hugo o Lucas se mantienen fuertes, junto a los siempre presentes Martín, Darío o Diego.

La influencia de la cultura popular

A la hora de elegir nombre influye enormemente la cultura popular. Los personajes de series, protagonistas de películas, artistas del cine y de la música, o incluso celebridades de redes sociales, se han convertido en una fuente constante de inspiración. Así han aparecido nombres como Arya, Leia, Rihanna o Luke, que hace apenas dos décadas eran muy poco comunes en España.

En este contexto ha surgido un nuevo nombre de niña en nuestro país, de solo tres letras, que ya llevan 242 mujeres, con una media de edad de 6,8 años, según los datos del INE. De momento, su presencia se concentra en determinadas comunidades, especialmente en la costa mediterránea —Cataluña y Comunidad Valenciana—, además de Madrid, País Vasco y La Rioja, siendo esta última la comunidad donde es más frecuente. También destaca su crecimiento en provincias como Barcelona, Tarragona y Guipúzcoa.

El nombre no es otro que Dúa, que se ha popularizado en España gracias, en buena medida, a la cantante Dua Lipa. Su significado varía según el origen: en albanés significa "amor", mientras que en árabe se refiere a "súplica" o "oración". En cualquier caso es un nombre que evoca espiritualidad y conexión con lo divino. La cantante Dua Lipa tiene este nombre porque sus padres, de origen albanés, se lo pusieron en honor a su herencia cultural.

La cantante, compositora y modelo británica de origen albanés, Dua Lipa. / EL PERIÓDICO

¿Quién en Dua Lipa y por qué es conocida?

Nacida en Londres en 1995, la cantante, compositora y modelo se hizo conocida a mediados de la década de 2010 gracias a su voz grave, su estética pop moderna y su capacidad para fusionar géneros del pop con la música electrónica.

Su álbum debut Dua Lipa (2017) la convirtió en una de las artistas jóvenes más prometedoras del pop internacional, y con Future Nostalgia (2020) dio el salto a superestrella global, ganando varios premios Grammy y siendo aclamada por su sonido inspirado en la música disco de los años 80.

Entre sus canciones más famosas se encuentran éxitos globales como “New Rules”, “Don’t Start Now”, "Levitating" o "Physical". Su música domina las listas de éxitos y la ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop actual.