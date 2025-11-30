Los coches eléctricos más vendidos en Aragón: Tesla pierde el liderazgo y las marcas chinas se disparan

La electrificación del parque automovilístico de Aragón ya no es una tendencia incipiente. Las ventas de estos modelos en 2025 han dado un salto y alcanzan niveles difíciles de imaginar hace unos dos años, pero aún así siguen lejos de los estándares europeos y las previsiones que se habían marcado los fabricantes para cumplir con los objetivos de descarbonización exigidos por Bruselas. Entre enero y octubre, las matriculaciones de turismos eléctricos puros en la comunidad casi se duplicaron, al pasar de 551 a 1.068 unidades.

Así lo ponen de relieve los datos facilitados a este diario por Faconauto, la patronal española de concesionarios de automóviles. La progresión de los híbridos enchufables también confirma este cambio de ciclo, con un total de 1.461 unidades matriculadas en diez meses, casi el triple de los vendidos en el mismo periodo del año anterior (540).

Las cifras reflejan una transformación que está alterando la oferta, el precio medio, el tipo de vehículos preferidos por los conductores y el propio mapa de marcas presentes en Aragón.

Declive de la marca de Elon Musk y nuevas marcas

El coche eléctrico más vendido en Aragón durante 2024 fue el Tesla Model 3, con 97 unidades matriculadas. El sedán estadounidense fue, durante años, la referencia indiscutible de la electrificación, pero 2025 ha abierto la puerta a una diversidad de modelos y fabricantes que ha cambiado el liderazgo. La empresa de Elon Musk ha perdido el primer el cetro, un declive que sufre a nivel global y que varios informes vinculan esta tendencia con las controversias políticas del magnate estadounidense.

El nuevo Kia EV3 encabeza la lista en 2025 con 125 unidades, una entrada fulgurante que lo convierte en el eléctrico más popular entre los aragoneses. Tesla conserva su relevancia gracias al Model 3, que se mantiene en segunda posición con 102 unidades, y completa un excelente resultado al situar también al Model Y entre los diez primeros.

En conjunto, el mercado eléctrico aragonés muestra una convivencia inédita entre marcas tradicionales, fabricantes asiáticos de nueva implantación y modelos recién llegados al mercado, muchos de ellos con precios por debajo de los 30.000 euros y autonomías cada vez más competitivas.

Kia EV3: entretenimiento, navegación, sonido, películas y 100% eléctrico / El Periódico de Aragón

Los diez eléctricos puros (BEV) más vendidos en Aragón en 2025

1. Kia EV3 – 125 unidades

2. Tesla Model 3 – 102

3. Toyota bZ4X – 70

4. Renault R5 – 46

5. BYD Dolphin Surf – 46

6. Tesla Model Y – 40

7. Hyundai Kona – 32

8. Hyundai Inster – 30

9. BYD Atto 2 – 29

10. Dacia Spring – 27

El desglose evidencia la entrada de una nueva hornada de eléctricos compactos —Inster, R5, EV3— que han ayudado a extender la electrificación a segmentos donde, hasta ahora, predominaban los motores térmicos o híbridos tradicionales.

El auge de BYD

La distribución por marcas también confirma la reconfiguración del mercado. BYD encabeza la lista, con 156 matriculaciones, gracias a modelos como el Dolphin Surf y el Atto 2. Le sigue Tesla, que mantiene el pulso con 142 unidades, apoyada en el tirón de sus dos modelos estrella. Kia escala hasta la tercera posición tras el éxito del EV3, con 136 unidades. Hyundai, con 74, y Toyota, con 70, completan las cinco primeras posiciones.

Fabricantes de China, Corea, EEUU y Japón aparecen en un ranking que hace apenas tres años pertenecía casi en exclusiva a marcas europeas.

Los híbridos enchufables: dominio absoluto de MG

Si el mercado de los 100% eléctricos muestra diversidad, el de los híbridos enchufables está claramente marcado por un líder. El MG EHS es, con diferencia, el modelo más vendido en Aragón en 2025. Sus 240 matriculaciones le otorgan una ventaja muy amplia respecto al resto y consolidan a MG, perteneciente a la matriz china SAIC Motor, como uno de los fabricantes con mayor crecimiento en la comunidad.

El avance de los PHEV tiene también sello asiático. El BYD Seal U, con 115 unidades, ocupa la segunda posición. Le sigue el Jaecoo 7, que suma 106 y confirma la llegada de nuevas marcas chinas focalizadas en el segmento SUV. Toyota es la primera marca tradicional que aparece en la lista, con dos modelos bien asentados: RAV4 (87 unidades) y C-HR (84).

MG HS, mucho más que un híbrido / El Periódico de Aragón

Los diez híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en Aragón en 2025

1. MG EHS – 240 unidades

2. BYD Seal U – 115

3. Jaecoo 7 – 106

4. Toyota RAV4 – 87

5. Toyota C-HR – 84

6. Mercedes GLC – 76

7. Volkswagen Tiguan – 46

8. Renault Rafale – 40

9. Mercedes Clase C – 37

10. Cupra Formentor – 36

El listado mezcla marcas premium, nuevos fabricantes chinos y generalistas europeos, una combinación impensable hace una década para un segmento que entonces apenas existía.

Las marcas de híbridos que más venden

La clasificación de los híbridos enchufables por fabricantes está más repartida que en el caso de los eléctricos. MG encabeza el ranking, con 240 unidades. Toyota ocupa la segunda posición con 171, gracias a RAV4 y C-HR. En el tercer puesto está Mercedes, con 144, que mantiene su peso entre los modelos premium. En el cuarto y quinto lugar se sitúan dos marcas chinas: BYD, con 117, es la que más crece en PHEV; y Jaecoo, con 106, que logra cifras notables pese a su reciente implantación.

El mercado enchufable aragonés se ha convertido en un tablero donde conviven modelos de 30.000 euros con otros de más de 60.000, pero todos compiten dentro del mismo marco regulatorio y de ayudas.

Leapmotor: presente discreto, futuro aragonés

Entre las marcas emergentes destaca Leapmotor, cuya presencia comercial en Aragón todavía es reducida, pero su relevancia estratégica es enorme. La marca asiática tiene previsto fabricar sus coches en la planta de Stellantis en Figueruelas a partir del tercer trimestre de 2026 y su implantación promete transformar el mapa de proveedores y, previsiblemente, las cifras de ventas de los próximos años.

Aunque sus matriculaciones actuales son testimoniales, la llegada de un modelo producido en Zaragoza podría reproducir, con las lógicas diferencias del tiempo, el impacto que tuvo Opel cuando se implantó industrialmente en la comunidad hace más de 40 años.