Cuenta atrás para la llegada de las nuevas urgencias de tarde en Zaragoza: se estrenan este lunes

Zaragoza empezará el mes de diciembre con el estreno del nuevo modelo de Atención Continuada (AC). A partir de este lunes, 1 de diciembre, las urgencias de tarde dejarán de ser atendidas en los centros de salud para tratarse en los Centros Médicos de Especialidades (CME) de la capital aragonesa. Los usuarios pueden acudir a partir de las 15.00 y hasta las 22.00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana el horario es de 9.00 a 21.00 horas.

La puesta en marcha de las mismas llega en un momento clave en el que la gripe se ha adelantado y ya es epidemia en la comunidad. Es esta una de las patologías que, en caso de ser grave, puede tratarse en las nuevas urgencias de tarde, dispuestas para los pacientes que requieran atención médica inmediata, que no puede esperar al día siguiente, pero que no son emergencias.

Para ello, los usuarios deberán acudir desde este lunes al Dispositivo de Urgencia de Atención Primaria (DUAP) que les corresponda en función de su zona sanitaria. Y estos puntos son los cuatro CME de Zaragoza. Es decir, el Grande Covián, el Pablo Remacha, el Ramón y Cajal y el Inocencio Jiménez.

Al CME Grande Covián deberán asistir, en caso de requerirlo, los usuarios del sector sanitario Zaragoza I, que son los de los centros de salud Actur Norte, Actur Oeste, Actur Sur, Arrabal, Avenida Cataluña-La Jota, Barrio Jesús, Parque Goya, Santa Isabel y Zalfonada-Picarral. Estos son aquellos que tienen como referencia los hospitales Provincial y Royo Villanova.

En el Pablo Remacha se atenderán ahora las urgencias de tarde de los pacientes de los siguientes centros de salud del sector II: Fuentes Norte, Rebolería, San José Centro, San José Norte, San José Sur-Canal Imperial, Torre Ramona, Torrero Este-La Paz y Venecia-Canal Imperial. Como hospital de referencia tienen el Servet.

El resto de usuarios del sector II, que son aquellos que pertenecen a los los centros de salud Almozara, Casablanca, Fernando el Católico, Miraflores-Sagasta, Parque Roma, Puerta del Carmen, Romareda-Seminario, Ruiseñores-Sagasta, San Pablo y Valdespartera, tendrán que asistir al CME Ramón y Cajal para las urgencias de tarde.

Finalmente, al CME Inocencio Jiménez pueden acudir desde este lunes, solo si así lo necesitan, los usuarios de los centros de salud de la Bombarda, Delicias Norte, Delicias Sur, Miralbueno-Garrapinillos, Oliver, Univérsitas y Valdefierro. Son aquellos que como referencia tienen el hospital Clínico.

Desde la consejería de Sanidad estiman poder atender a un máximo de 6.000 pacientes a la semana entre los cuatro DUAP. En cada uno de los puntos hay 3 o 4 equipos compuestos por un médico y un enfermero de AC. Además, se cuenta con un administrativo, un TCAE, un celador y un técnico de Radiología.

El nuevo modelo de Atención Continuada llega después de que el Departamento de Sanidad y los sindicatos médicos firmaran el acuerdo que puso punto final a la huelga de Atención Primaria convocada por Cemsatse el pasado marzo para denunciar el que denominaban «decretazo».