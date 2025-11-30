El Gobierno de Aragón redobla su apuesta por la vivienda pública a precio asequible para los jóvenes

En Aragón hay muchos jóvenes que siguen compartiendo casa con sus padres porque, en la mayoría de los casos, no encuentran una alternativa posible de emancipación por el elevado y creciente precio de los alquileres y las dificultades de acceso al crédito para la adquisición. Por ello, el Gobierno de Aragón ha realizado una apuesta decidida para impulsar la vivienda pública como fórmula para actuar en un mercado de oferta costreñida y precios elevados con alquileres a precio asequible a través del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y dar solución así a los 47.000 jóvenes aragoneses con severas dificultades de emancipación, 30.000 de ellos en la ciudad de Zaragoza.

Por eso es en la capital aragonesa donde se están impulsando el mayor número de viviendas públicas, a fin de ayudar a esos miles de jóvenes que, a día de hoy y por razones de situación del mercado inmobiliario, ni pueden acceder a la compra de una casa, ni tienen capacidad para hacer frente al pago de un alquiler. La fórmula empleada es la de la concesión a 75 años mediante la que los promotores edifican sobre suelos de titularidad pública y gestionan los alquileres durante ese periodo.

Alquileres a precio asequible

Alquileres que, gracias a las ayudas directas del Gobierno de Aragón (de entre el 20% y el 40% de la cuota del alquiler), tendrán un precio asequible, no suponiendo más del 30% de los ingresos del inquilino. Pasados los 75 años, esas viviendas retornarán a la administración titular de los suelos. Esta fórmula, basada en la colaboración público-privada, permite hacer frente a la situación de escasez de oferta actual, nudo gordiano del problema, facilitando construir un gran número de viviendas, en el menor tiempo posible y con recursos económicos asumibles por la Administración. Eso sí, requiere de la aportación de suelo por parte de las administraciones, dado que este vector constituye entre el 20 y 25% del valor total de una vivienda.

Octavio López anunció la rehabilitación de 173 viviendas dentro del Programa '700' en 70 municipios de la provincia de Zaragoza. / Gobierno de Aragón

"Así lo han entendido tanto el Gobierno de Aragón como la práctica totalidad de los ayuntamientos, no así el Gobierno central, al que se le ha solicitado sin éxito suelos para promover cerca de 2.000 viviendas en Zaragoza y contribuir, de esta manera, a solucionar el problema de la vivienda en la capital aragonesa. Sin embargo, esto no ha frenado la decidida acción del Gobierno de Aragón, que con sus propios suelos y los aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza, está impulsando promociones de vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes en el Actur, Valdespartera, Miralbueno, Rosales del Canal, Picarral y avenida de Cataluña, promociones a las que se irán uniendo otras en el futuro por diferentes barrios de la ciudad. De todas ellas, 608 viviendas ya están en obras en los dos primeros barrios, en el Actur (220) y Valdespartera (388), y serán una realidad en 2027.

Programa 700

Al margen de las concesiones demaniales en la capital, el Plan Aragón Más Vivienda contempla la rehabilitación con vivienda pública de los cascos urbanos en los municipios pequeños de menos de 3.000 habitantes a través del programa 700, del que se han beneficiado ya 355 viviendas en 167 municipios aragoneses a través de subvenciones para que los ayuntamientos ejecuten esa rehabilitación de viviendas y las pongan al servicio de sus vecinos: jóvenes, nuevos pobladores, etc. En el caso de la provincia de Zaragoza, un total de 70 municipios se han beneficiado de ayudas del Gobierno de Aragón para rehabilitar 173 viviendas.

Programa Más Vivienda, Mejor Turismo

Otro programa interesante y fundamental es el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, que se está aplicando en los 43 municipios más turísticos de la comunidad autónoma, dotado de una inversión de 80 millones de euros para construir 488 viviendas de alquiler asequible destinadas a los trabajadores el sector turístico, a fin de poner fin a un problema que impide a muchos aprovechar las oportunidades laborales que el turismo brinda en esos municipios y que complica el hallazgo de mano de obra por parte de los empresarios de dicho sector.

En el caso de la provincia de Zaragoza, los 8 municipios beneficiados por este programa son:

Fayón (4 viviendas, donde se destinan 573.760 euros, 200.000 procedentes de fondos europeos y el resto del Gobierno de Aragón)

(4 viviendas, donde se destinan 573.760 euros, 200.000 procedentes de fondos europeos y el resto del Gobierno de Aragón) Sos del Rey Católico (6 viviendas, 882.170 euros)

(6 viviendas, 882.170 euros) Daroca (15 viviendas, 2.205.426 euros)

(15 viviendas, 2.205.426 euros) Uncastillo (4 viviendas, 588.114 euros)

(4 viviendas, 588.114 euros) Fuendetodos (5 viviendas, 735.142 euros)

(5 viviendas, 735.142 euros) Gallocanta (4 viviendas, 657.660 euros)

(4 viviendas, 657.660 euros) Belchite (6 viviendas, 882.170 euros)

(6 viviendas, 882.170 euros) Anento (4 viviendas, 588.114 euros)

Firma del convenio para el impulso a 17.000 viviendas en Arcosur. / Gobierno de Aragón

Programa +3.000

A estos programas del Plan Aragón Más Vivienda se unirá pronto el programa +3.000 para promover viviendas de alquiler asequible con opción a compra. Se trata del programa diseñado para los municipios aragoneses de más de 3.000 habitantes, cuyos ayuntamientos interesados cederán suelos de naturaleza patrimonial (se pueden vender, al contrario que los demaniales) al Gobierno de Aragón, el cual los agrupará en lotes geográficamente cercanos para establecer concesiones patrimoniales a las que podrán optar los promotores para edificar viviendas destinadas a alquiler asequible que podrán adquirirse en propiedad en el plazo de 10 años. En esta operación se descontará el 35% de lo abonado en concepto de alquiler en los años anteriores a la compra. Los dos primeros lotes se desarrollarán en la provincia de Zaragoza: el primero de ellos en los municipios de Utebo, Alagón y Figueruelas, y el segundo en los de Cadrete y Cuarte de Huerva.

También la consejería de Vivienda tiene previsto el impulso a la vivienda en aquellas áreas generadoras de empleo en las que se prevé la llegada de un número significativo de trabajadores. Además, el Gobierno de Aragón ha adoptado la decisión de monetizar los aprovechamientos urbanísticos del 5% que le corresponden de los Planes y Proyectos de Interés General (PIGA) para destinarlos a vivienda, tal como se ha anunciado en el caso de Arcosur, donde el Ejecutivo autonómico adquirirá suelo para promover 1.000 viviendas, tal como se recoge en el protocolo firmado el 20 de octubre junto al Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la Junta de Compensación de Arcosur, que va a permitir el desarrollo definitivo de este barrio del sur de Zaragoza con el impulso conjunto de 17.000 viviendas.