Juan Magán 'calienta' la temporada de esquí en Aragón: estreno anticipado, nieve polvo y grandes expectativas

Dicen que lo que bien empieza, bien acaba. A este refrán se encomienda el sector de la nieve en Aragón tras vivir el primer fin de semana de esquí de la temporada, un inicio que ha llegado antes de tiempo y con fuerza. Las estaciones de Formigal y Astún han inaugurado la campaña con casi 70 kilómetros esquiables, nieve polvo de calidad y unos espesores que alcanzan hasta los 60 centímetros, gracias a las recientes nevadas y a una semana de temperaturas invernales. El ambiente, tanto en pistas como en el après-ski, ha acompañado un estreno que el sector interpreta como un excelente presagio para la temporada.

En Formigal, del Grupo Aramón, la apertura del sábado dejó 47 kilómetros, 17 remontes y los cuatro valles operativos, un despliegue inusual para noviembre. La calidad de la nieve -polvo seca, uniforme y bien asentada- permitió una jornada de alta afluencia marcada por la expectación del tradicional Opening en Marchica, es espacio de música y fiesta para después de esquiar ubicado a pie de pistas en el sector de Sextas.

La presencia de Juan Magán, conocido como el rey del electro latino, dio un toque festivo al arranque de la temporada. Su actuación congregó a centenares de asistentes y convirtió la tarde del sábado en uno de las aperturas más animadas de los últimos años.

Desde el valle de Tena, la hostelería confirma el impacto positivo de esta apertura temprana. "Ha ido fenomenal. Los primeros días de nieve son siempre una gozada y la gente los coge con ganas. Ha habido movimiento por el valle, se ha notado. Ojalá siga nevando. Una apertura temprana permite ampliar la temporada, y eso es bueno. Este comienzo es un buen augurio", explica Anabel Costas, vicepresidenta de Horeca en Huesca y responsable del Hotel El Privilegio, próximo a la estación de Formigal.

Astún suma kilómetros y prepara el 100K con Candanchú

En el valle contiguo, Astún ha operado este fin de semana con entre 40 y 60 centímetros de nieve y hasta 25 kilómetros esquiables, gracias a la apertura de 4 sillas, 3 cintas y 2 telesquís. La estación abrirá de nuevo el 5 de diciembre, ya de manera continuada. Ese mismo día, Candanchú se sumará al inicio de temporada, lo que permitirá activar el dominio 100K, que contará además con un servicio gratuito de transporte de esquiadores entre ambas estaciones.

El ambiente en Astún ha sido plenamente invernal, con montañas cargadas de nieve a las puertas de diciembre y una veintena de kilómetros que han permitido un arranque sólido del curso.

El puente de la Inmaculada

De cara al puente de la Inmaculada y la Constitución, tanto Aramón como el resto de operadores trabajan para ampliar el área esquiable. El hólding aragonés de la nieve prevé estrenar las primeras pistas de Cerler y Panticosa, mientras que Astún y Candanchú afrontarán juntas su puesta en marcha definitiva.

El sector encara las próximas semanas con un optimismo prudente. Hay nieve, frío y una respuesta notable por parte de los esquiadores. Si la meteorología acompaña, Aragón podría firmar una de las aperturas más sólidas de los últimos años.