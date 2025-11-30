El pequeño pueblo de Teruel con casi 500 bodegas excavadas en la roca: "Son un lugar de reunión para las familias"

Aragón es un destino que invita a viajar en cualquier época del año. Los meses de otoño e invierno son ideales para realizar una escapada rural, desconectar de la rutina y descubrir nuevos lugares con una marcada identidad y un patrimonio único. Una muestra más de la enorme riqueza cultural y natural que atesora la comunidad.

Una de estas localidades que llama la atención por su paisaje, sus tradiciones y su forma de vida es Alacón. Este municipio turolense, que cuenta con 208 habitantes según datos del INE de 2024, se sitúa en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en la provincia de Teruel.

La localidad se asienta sobre un cerro en la confluencia de los barrancos de la Muela y del Mortero. Entre ambos, aprovechando un manantial que forma una pequeña balsa, se alza la ermita de San Miguel, a la que los alaconeros acuden en romería cada 29 de septiembre.

Un océano subterráneo de bodegas excavadas

Si algo distingue a Alacón, es su impresionante conjunto de bodegas excavadas en la roca, una de las mayores concentraciones de este tipo en Aragón y una de las más llamativas de España. Son casi 500 bodegas, perforadas en la cara norte del cerro, que se disponen en hileras y conforman un paisaje subterráneo único.

Las más antiguas se sitúan en lo alto del cerro, justo debajo de la Iglesia de la Asunción, y desde ahí la van rodeando y sepentean hasta llegar a las más recientes, en la parte más baja de la falda. Todas ellas fueron excavadas a mano, utilizando herramientas rudimentarias como picos y palas. Su construcción podía prolongarse durante varios inviernos e involucraba familias enteras.

Las bodegas de Alacón son antiguas construcciones hechas a mano con distintos usos a lo largo de la historia. / TURISMO DE ARAGÓN

Durante la Guerra Civil, estas cavidades sirvieron como refugio para protegerse de los bombarderos. En la actualidad, sin embargo, han recuperado su uso tradicional: conservar el afamado vino de Alacón, que se sigue elaborando de la manera tradicional, y conservirse en lugar de reunión para las familias y cuadrillas de amigos del pueblo, sobre todo en verano. Estas bodegas, muy difíciles de encontrar en otras localidades, son uno de los mayores orgullos para los alaconeros.

Arte rupestre declarado Patrimonio de la Humanidad

Pero el tesoro de Alacón no solo está bajo tierra. El municipio es también un referente del arte rupestre levantino, con numerosos abrigos dispersos por enclaves como el cerro Felio y el barranco del Mortero. Las escenas prehistóricas que albergan —figuras humanas estilizadas, animales, representaciones de caza— forman parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Pinturas ruprestes en el cerro Felio de Alacón. / EL PERIÓDICO

Alacón forma parte del Parque Cultural del Río Martín, un espacio natural de grandes contrastes, con cañones abruptos, paredes rojizas, y senderos que serpentean entre bosques y barrancos. Una combinación excepcional de patrimonio cultural y entorno natural ideal para la práctica del senderismo, con bonitos recorridos como la Ruta de las Balsas o la del Barranco del Mortero

El recorrido puede completarse con la visita al Centro de Interpretación de Paleontología 'Francisco Andreu', que ofrece un interesante repaso a la riqueza paleontológica de la zona. Además, en distintas fachadas del municipio se pueden disfrutar de diez reproducciones de las milenarias pinturas ruprestres en murales urbanos e inclusivos.

Ermita del Calvario y Torre Vieja de Alacón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Un pueblo lleno de historia

El casco urbano de Alacón también guarda retazos de su pasado. Del antiguo recinto amurallado se mantiene en pie uno de los arcos de entrada y un torreón medieval, conocido popularmente como la Torre Vieja. En lo alto del cerro se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo barroco del siglo XVIII que domina visualmente el municipio.

Los visitantes pueden recorrer, además, el pequeño Museo de la antigua almazara, donde se muestra el proceso tradicional de elaboración del aceite de oliva, y acercarse a la cercana Ermita del Santo Sepulcro. Tampoco faltan rincones llenos de encanto, como los lavaderos tradicionales o la antigua barbería, un espacio detenido en el tiempo que se conserva como testimonio de la vida cotidiana de décadas pasadas.

Todos estos lugares pueden conocerse con guía, gracias a las visitas guiadas que se realizan por la localidad, lo que facilita comprender la historia, las costumbres y el patrimonio que hacen de Alacón un lugar tan singular.