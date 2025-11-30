Premios Educaweb 2025: cuatro proyectos ganadores que reinventan la orientación académica y profesional

Los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional han celebrado su 18ª edición reconociendo proyectos que cambian vidas: desde programas que apoyan a jóvenes en situación de vulnerabilidad hasta iniciativas que promueven la FP desde la infancia, o que integran la tecnología y la creatividad para facilitar la elección del futuro profesional.

El acto de entrega de los galardones, celebrado el jueves 27 de noviembre en el Hub Social de Barcelona y retransmitido por streaming, ha sido un punto de encuentro para compartir experiencias orientadoras y reconocer la labor de quienes acompañan a las personas en la construcción de su futuro formativo y profesional. "Los proyectos ganadores demuestran que la orientación es una herramienta de transformación social capaz de cambiar vidas y reducir desigualdades", destacó Montserrat Oliveras Bagués, directora editorial, cofundadora y coCEO de Educaweb, en la ceremonia.

Durante el acto, Josep Matalí, psicólogo clínico y coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ha ofrecido las claves sobre la influencia de las pantallas y las redes sociales en las decisiones académicas y profesionales de los jóvenes.

Los ganadores de los Premios Educaweb 2025

Los Premios Educaweb han distinguido este año cuatro iniciativas que reflejan la diversidad y evolución de la orientación

Premio Diputació de Barcelona-Educaweb para Instituciones

Lo ha obtenido el Programa de Orientación Vocacional de la Escuela Terapéutica Can Ros de Amalgama7 (Cataluña). Se trata de una iniciativa para jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional, social o familiar que les ofrece orientación integral y recursos para ayudarles a construir su proyecto de vida y profesional

Premio iFP Innovación en Formación Profesional-Educaweb para Centros de FP

Ha sido para el proyecto ¡Acércate a la FP! del Centro Integrado de FP número uno de Santander (Cantabria), dirigido a niños y niñas de Infantil y Primaria. El programa facilita que los más pequeños conozcan de cerca la FP de las familias Transporte y Mantenimiento de Vehículos y de Electricidad y Electrónica a través de talleres, experiencias prácticas y el contacto directo con estudiantes y profesionales.

Premio Dualiza-Educaweb para Profesionales

Lo ha conseguido el juego de mesa Planeta Talento, creado por los formadores y expertos en desarrollo profesional y gamificación, Carlos Bella Sancho y Juan Martínez de Salinas Murillo, de Cataluña y Aragón, respectivamente.

A través del juego, las personas reflexionan sobre su perfil profesional, sus fortalezas, intereses y competencias, y aprenden a tomar decisiones laborales o emprendedoras de manera más fundamentada.

Premio Bertelsmann-Educaweb de Orientación para Empresas

Ha sido para la Guía Digital de Orientación de Castilla y León, de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Esta plataforma orientadora, dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, combina recursos tecnológicos —aplicaciones, entornos virtuales e incluso un metaverso educativo— para ayudar al alumnado a autoconocerse, explorar la oferta formativa de esta comunidad autónoma y descubrir el mundo laboral.

Melbourne, ganadora de la Mención Ciudad Orientadora

La ciudad de Melbourne ha sido la ganadora de la Mención Ciudad Orientadora, que reconoce y visibiliza una ciudad del mundo que dispone de un proyecto integral y coordinado de orientación académica y profesional. La urbe australiana ha destacado por su modelo integral que vincula la educación, la orientación profesional y la participación comunitaria, según la valoración del jurado.

La oferta de orientación integral de Melbourne combina recursos digitales, talleres y apoyo personalizado en diversos servicios públicos, como bibliotecas, centros cívicos, etc., para que todas las personas puedan acceder a información y acompañamiento en sus decisiones formativas y profesionales, con un enfoque inclusivo y sensible a la diversidad.

Este ecosistema se concreta en iniciativas innovadoras como ArtPlay, que impulsa la creatividad y el aprendizaje a edades tempranas a través de talleres; Signal, que ofrece a jóvenes espacios de experimentación y mentoría para su desarrollo profesional y personal; y Mel-van, una biblioteca móvil que acerca recursos y actividades de orientación a los barrios de la ciudad.