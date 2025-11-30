Las tragedias de la N-232: «Se me pone la piel de gallina al recordar los accidentes»

Los protagonistas principales de esta historia son los vecinos y conductores que diariamente se han desplazado sin garantías de seguridad, pero la voz la ponen las personas que han hecho posible el desdoblamiento, aquellas cuya labor incansable, siempre acompañada de la presión popular, ha permitido acabar con más de dos décadas de lucha. «Han sido muchos años de pelea. Se tenía que haber acabado antes, pero al menos ahora cuando cogemos la autovía comprobamos lo que significa circular por vías con seguridad y en condiciones», explica Antonio Asín, exalcalde de Mallén y presidente entonces de la Plataforma Pro-desdoblamiento.

La sensación es de euforia comedida. El camino ha sido largo y la carretera se ha cobrado cientos de víctimas. «Los sentimientos que me genera ver abierta la carretera son de tranquilidad y satisfacción, pero se me pone la piel de gallina al recordar los accidentes y a todas las personas que han perdido la vida allí», matiza Asín, quien entiende que ha faltado además dar un impulso a la industria de la zona. «Era otra reivindicación. Tendríamos que haber aprovechado las comunicaciones existentes para haber creado un buen entramado industrial», lamenta.

Por esa carretera circulan más de 13.000 vehículos diarios, de los cuales el 70% son pesados. «Ponerte detrás de un camión y no poder adelantar porque te jugabas la vida era la norma. Ahora, ver esa tranquilidad, pues, sí, da mucha satisfacción», termina.

Jesús Membrado, entonces diputado por Zaragoza del PSOE en el Congreso, también recuerda cómo fueron los inicios. «Hubo una concentración desde Mallén en la que salió a la carretera gran parte del pueblo. Recuerdo que era una reivindicación sentida en toda la comarca. Lo triste es que haya tardado más de 20 años».

La alegría del momento da paso a la tristeza por los accidentes: «Recuerdo accidentes de trabajadores que iban a sus turnos, los muertos de una empresa que tenían que circular por esta vía. Trabajar por la noche en invierno allí era salir sin saber qué podía pasar, porque un camión podía arrollarte», rememora.

La plataforma fue el motor inicial. Luego sirvió como eco de los accidentes: «Había puntos con alta siniestralidad. Aunque se señalaban y la Guardia Civil realizaba controles, muchos conductores entraban a gran velocidad y se salían en las curvas», dice.

En su opinión, la crisis económica de 2008 supuso una paralización de las inversiones, aunque según comenta esta no era una obra compleja y se podría haber llevado a cabo antes: «No era una obra de montaña ni requería túneles o grandes viaductos. La prueba está en la parte navarra, que se terminó hace prácticamente diez años».

Antonio Liz era el alcalde de Gallur cuando la plataforma echó a andar. También se cuestiona por qué no se ha terminado antes, dado que era una acción de interés internacional. «La carretera une el norte de España con el sur de Europa. Es un nudo de comunicaciones. Los navarros, conscientes de ello, inauguraron con rapidez su tramo y solo quedó pendiente el nuestro», recuerda.

En una época de mayor desarrollo a todos los niveles, «perdimos la posibilidad de haber vertebrado un auténtico eje de desarrollo» de Zaragoza a Tudela. «Se podría haber completado un corredor industrial y económico con todas las capacidades que te puede dar una carretera desdoblada y sin peajes», matiza Liz.