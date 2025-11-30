Urbaser convierte la innovación en el motor de la economía circular

En un mundo que exige soluciones urgentes frente al cambio climático, Aragón se consolida como un territorio clave para la transición hacia la economía circular. En este contexto, Urbaser lidera la transformación con una estrategia que combina sostenibilidad e innovación.

El Centro de Innovación Alfonso Maíllo (CIAM), ubicado en Zaragoza, dentro del Complejo para el Tratamiento de Residuos del Ayuntamiento de Zaragoza, es el epicentro de la apuesta tecnológica de Urbaser. Desde su inauguración hace una década, se ha convertido en un referente europeo en proyectos de I+D+i aplicados a la economía circular, actuando como puente entre la investigación fundamental y la aplicación industrial. Con más de 20 proyectos desarrollados en este tiempo y una inversión superior a 30 millones de euros, el CIAM permite validar tecnologías disruptivas para pasar del residuo al recurso.

Gracias al trabajo del CIAM, Urbaser ha impulsado iniciativas pioneras que hoy son referentes internacionales como la primera biorrefinería urbana de Europa construida en Zaragoza dentro del proyecto europeo Circular Biocarbon que trata conjuntamente biorresiduos y lodos de depuradora, para generar productos intermedios de alto valor añadido para obtener productos finales como biofertilizantes, bioplásticos y grafeno verde. Su objetivo es cerrar el ciclo del carbono de nuestras ciudades y demostrar la viabilidad técnica y económica del concepto de biorrefinería desarrollado por Urbaser a escala industrial.

El compromiso de Urbaser en cifras Más de 2,6 M de toneladas de CO₂ evitadas Más de 2.500 GWh energía generada al año; de la cual, el 58% es renovable Una flota sostenible donde más del 40% de los vehículos son eléctricos o de gas natural

En el marco del proyecto Premierplas, y de la línea de investigación iniciada hace 15 años por el área de procesos termoquímicos del CIAM, Urbaser ha desarrollado y patentado una tecnología propia de reciclado químico de plásticos para transformarlos en poliolefinas circulares, en materia prima para fabricar nuevos plásticos, reduciendo la dependencia de recursos fósiles. El proyecto contempla la validación de la tecnología a escala industrial con la construcción de la primera planta para el reciclado de 15.000 ton/año de este tipo de residuos. La tecnología desarrollada ha recibido recientemente el reconocimiento al ser objeto del Accesit BASF a la mejor práctica de economía circular en España. Asimismo, ha sido aprobado provisionalmente en la convocatoria del Perte de Economia Circular en la línea reciclado de plásticos.

En el plano social, Urbaser participa en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuenta con el distintivo de igualdad y ha recibido reconocimientos como el Premio Achilles en Evolución ESG y el Premio al Mejor Modelo de Negocio en Sostenibilidad. Además, impulsa la sensibilización ciudadana con talleres y visitas a su aula ambiental en el Ctruz, que cada año recibe a más de 7.000 personas.

Urbaser ha impulsado iniciativas pioneras que hoy son referentes internacionales. / Servicio especial

Proveedores locales

Urbaser trabaja con más de 600 proveedores certificados en sostenibilidad, priorizando la contratación local para reducir la huella de carbono y fortalecer la economía regional.

El objetivo a futuro es que el CIAM siga siendo una pieza fundamental de Urbaser y de Zaragoza para avanzar hacia una gestión más eficiente, circular y climáticamente neutra de los residuos, generando valor económico, social y ambiental.

Urbaser se configura como un socio estratégico para las administraciones públicas y privadas en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y reducción de residuos, apoyando una transición justa hacia la neutralidad climática para 2050.

Para afrontar este reto, en Urbaser han reforzado su capacidad con adquisiciones estratégicas: Urbaser Electronics, especializada en el reciclaje de RAEE, les permite ampliar la gestión de residuos electrónicos, un flujo crítico en la economía circular, mientras que la incorporación de Stericycle fortalece su experiencia en la gestión segura de residuos sanitarios y peligrosos.

Porque para Urbaser, la sostenibilidad es el eje central de su estrategia. Siendo impulsores de la economía circular y la descarbonización, transformando residuos en recursos mediante innovación y eficiencia.