Aragón contrata a cuatro 'influencers' para difundir entre los jóvenes las medidas de seguridad en la montaña

El Observatorio de la Montaña de Aragón ha contratado a cuatro influencers para llevar su programa de seguridad en la práctica de actividades en el medio natural a los más jóvenes y tratar de conseguir que los mensajes transmitidos calen en un sector cada vez más presente en la montaña. Así lo ha explicado el director general de Interior y Emergencias del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Clavero, en una comparecencia en las Cortes de Aragón a petición del PSOE para informar de los estudios e iniciativas llevadas a cabo en el Observatorio para hacer frente al incremento progresivo en los últimos años del número de accidentes y de víctimas en montaña.

Entre las novedades está la contratación de cuatro influencers que suman entre todos más de dos millones de usuarios para la difusión de varias "píldoras" informativas a través de las redes sobre la adopción de medidas de seguridad en la montaña. Según ha explicado, "detectamos que la juventud ni lee la prensa, ni ve la televisión ni escucha la radio, por lo que decidimos contratar cuatro influencers y, oh sorpresa, hemos visto que han habido ya más de medio millón de visualizaciones (365.000 del uso del GPS en el móvil) y 40.000 'me gusta' de los seguidores", ha dicho Clavero.

La petición del grupo socialista ha sido argumentada por el diputado Álvaro Burrell, quien se ha referido a la información aportada por los clubes de montaña en relación a una presencia cada vez más masiva de personas sin preparación técnica ni física para realizar actividades al aire libre, antes de demandar información sobre los plantes del Observatorio para hacer frente a esta situación.

Clavero ha explicado que desde su creación en 2018, el Observatorio, un órgano asesor pionero en el país, ha realizado continuos estudios a través de sus cuatro grupos de trabajo para reforzar la campaña 'Montañas Seguras' con iniciativas dirigidas a tratar de llevar el mensaje de concienciación a todos los sectores de población interesados en las actividades al aire libre.

Campaña en otras comunidades

Por otra parte, ha comentado que al detectarse que tres de cuatro personas rescatadas no son de Aragón, se habían seleccionado 5 "píldoras" informativas que han sido emitidas ya en TeleMadrid y que se prevé que se difundan el próximo año en Navarra y Valencia.

También se mantienen conversaciones para tratar de que su emisión se lleve a cabo en las comunidades de Cataluña y País Vasco, de donde proceden muchos de los montañeros rescatados, aunque ha explicado que en ambos casos es más complicada la negociación al depender de organismos propios esta iniciativa.

Además, ha explicado que este año se han reforzado las cuatro oficinas de información más importantes de la Comunidad, las de Canfranc, Jaca, Panticosa y Benasque, con un especialista en las actividades de mayor riesgo para informar a las personas interesadas en prácticas con un mayor nivel de exigencia física y técnica.

Estadísticas de siniestralidad, atención sanitaria y turismo

Respecto al incremento de la siniestralidad en montaña, Clavero ha comentado que cada vez más personas y grupos realizan prácticas de montaña y eso, ha subrayado, hace que aumente "el abanico de casos" al que se enfrentan cada año. En este sentido, ha destacado que situaciones que antes eran "inusuales" como los infartos en escenarios naturales tienen su origen en el cambio de los perfiles de las personas rescatadas, pero también se ha referido a la presencia cada vez más numerosa de grupos familiares, al 'boom' detectado este año de las acampadas nocturnas en zonas de riesgo o las colonias estivales para escolares.

En respuesta a las preguntas de los grupos sobre la falta de información en la página web del Observatorio de estadísticas de siniestralidad, Clavero ha destacado que estos datos son propiedad de la Guardia Civil, cuyos responsables "custodian con celo". "A la Guardia Civil la tengo frita con la petición de publicación de las estadísticas en nuestra web, y creo que lo vamos a conseguir, aunque son reticentes debido a su discreción", ha añadido al respecto.

También se ha mostrado partidario de que el Salud no cobre exclusivamente a las aseguradoras de las personas que practican actividades de montaña por la atención sanitaria, dado que el resto de usuarios accidentados la reciben sin costo alguno.

Ha explicado que otra de la actividades del Observatorio es analizar la vinculación entre desarrollo económico y seguridad, dado que, ha añadido, "Aragón es un destino turístico y queremos que nuestras montañas sigan siendo un motor económico, pero que las actividades se hagan al tiempo con seguridad".