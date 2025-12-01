Aragón suma 19 nuevos Soletes de Navidad de la Guía Repsol

La Guía Repsol ha concedido sus clásicos Soletes de Navidad, en una edición donde por primera vez se ha creado una distinción especial a las congregaciones religiosas, y Aragón ha salido bien parada con 19 nuevos locales incluidos en esta selecta lista, que se suman a los que ya ostenta, hasta contar con 268 Soletes navideños.

Este catálgo busca reconocer a los "restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños". A lo largo y ancho de toda la geografía española han sido incluidos más de 300 establecimientos.

Los nuevos Soletes en Aragón se distribuyen por provincias de la siguiente manera:

Huesca. Pastelería F. Puyet, en Graus; La Pipeta, en Bielsa; La Vermouterie y Brrrutal-Que Bar-baridad, en Huesca capital; La Vermutería, en Jaca; y Ferrando, en Siétamo.

Teruel . Taller Cocina de Teruel, en Teruel capital; París, en Alcañiz; Turrones Marquesán, en Híjar; Belenguer, en Alcorisa, y El Bello Rincón, en Belmonte de San José.

Zaragoza. Convento de San José, en Maluenda; Asador Bako, en Cariñena, y Hojaldres, Monumental Taberna, Parrilla Albarracín, La Bodega de Chema, Montal y Colette, en Zaragoza capital.

Los Soletes son "lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano", explican en una nota de prensa.