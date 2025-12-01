Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón suma 19 nuevos Soletes de Navidad de la Guía Repsol

La comunidad ostenta, con las nuevas incorporaciones, 268 Soletes navideños, y por primera vez se incluyen congregaciones religiosas

Dulces de una congregación religiosa galardonados con los Soletes de Navidad

Dulces de una congregación religiosa galardonados con los Soletes de Navidad / EVA MANEZ LOPEZ

Luis Alloza

La Guía Repsol ha concedido sus clásicos Soletes de Navidad, en una edición donde por primera vez se ha creado una distinción especial a las congregaciones religiosas, y Aragón ha salido bien parada con 19 nuevos locales incluidos en esta selecta lista, que se suman a los que ya ostenta, hasta contar con 268 Soletes navideños.

Este catálgo busca reconocer a los "restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños". A lo largo y ancho de toda la geografía española han sido incluidos más de 300 establecimientos.

Los nuevos Soletes en Aragón se distribuyen por provincias de la siguiente manera:

  • Huesca. Pastelería F. Puyet, en Graus; La Pipeta, en Bielsa; La Vermouterie y Brrrutal-Que Bar-baridad, en Huesca capital; La Vermutería, en Jaca; y Ferrando, en Siétamo.
  • Teruel. Taller Cocina de Teruel, en Teruel capital; París, en Alcañiz; Turrones Marquesán, en Híjar; Belenguer, en Alcorisa, y El Bello Rincón, en Belmonte de San José.
  • Zaragoza. Convento de San José, en Maluenda; Asador Bako, en Cariñena, y Hojaldres, Monumental Taberna, Parrilla Albarracín, La Bodega de Chema, Montal y Colette, en Zaragoza capital.

Los Soletes son "lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano", explican en una nota de prensa.

