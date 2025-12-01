El cerdo aragonés puede ser exportado a ocho de los diez países más compradores pese a la peste porcina africana

La industria porcina aragonesa es el caballo de batalla de la economía de la comunidad hacia el mundo. Con más de 2.200 millones de euros en exportaciones en el último año, el sector cárnico es el puntal que pone en el mapa del intercambio comercial a Aragón. Las restricciones a la importanción, con la aparición de la peste porcina africana en España varias décadas después del último brote, ha golpeado a un sector que se considera "en vilo" ante una situación complicada. Sin embargo, la regionalización permite a Aragón seguir teniendo hasta ocho de diez de sus clientes habituales abiertos y sin limitaciones para la exportación de cerdos y alimentos derivados.

De los diez países que conforman el top 10 de clientes del cerdo aragonés, cinco son de la Unión Europea, cuatro son asiáticos y el restante, Reino Unido. Tan solo Japón y Filipinas se niegan, con el foco detectado en Barcelona, a importar cualquier carne de cerdos criados y matados en España. El resto, incluso China, el mayor importador, aplican criterios de regionalización y permiten que el resto de las comunidades autónomas y provincias mantengan su comercio abierto.

Ni Japón ni Filipinas tienen contemplado, por ahora, reducir sus restricciones al cerdo español a una división por provincias o comunidades. El país nipón es el tercer cliente más importante para el sector porcino aragonés. En la actualidad, los japoneses importan el 9,81% del cerdo de la comunidad que viaja al extranjero. Un mercado en pleno crecimiento: ese casi 10% en 2024, según Aragón Exterior (Arex), era tan solo un 5,72% a finales de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Japón ha aumentado su interés en Aragón, con un crecimiento de las importaciones del 189% en los últimos ejercicios completos.

Son conscientes de ello en el Gobierno de Aragón. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado este lunes, tras reunirse con las organizaciones agrarias, que el caso de Japón es "el mayor problema" para el comercio del cerdo aragonés hacia el exterior. "Es nuestro tercer destino y compra carne de calidad y a buen precio", ha analizado Rincón, que ha animado al Gobierno de España a seguir negociando con el país nipón: "Costará tiempo y no es lo mismo negociar cuando hay enfermedad y cuando no". Japón es el principal importador de panceta y uno de los países más interesados en productos derivados y de calidad.

Filipinas ha sido otro de los países que han aumentado su importación en los últimos ejercicios. Un 4,85% de los productos del sector porcino vuelan hasta el país asiático, por el 1,40% que suponía en 2020. Un aumento del 627% en tan solo cuatro años.

Los últimos datos de DataComex, el servicio de estadísticas de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, reflejan ese crecimiento constante que también se ha extendido a 2025. Hasta finales de junio, Japón había importado compras por valor de 107 millones de euros al porcino aragonés. Filipinas también aumentaba sus compras, hasta los 53 millones de euros.