Día mundial del VIH: los planes de prevención no logran reducir los casos en Aragón

Oscilan entre los 80 y los 100, dice Isabel Sanjoaquín. Es facultativa de Infecciosos del hospital Clínico y se refiere a los casos nuevos de VIH que se registran al año en Aragón, unas cifras que permanecen estables y que precisamente por eso preocupan. «El problema es que la tasa se mantiene cada año a pesar de las estrategias de prevención. No conseguimos reducirla», expone la profesional en el día mundial contra el virus.

La avalan los datos, que revelan que, de 2023 a 2024, Aragón ha pasado de tocar un extremo del rango a superar el otro: frente a los 86 nuevos diagnósticos hace dos años, 107 el pasado. Según indican desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, esto se traduce en 7,9 casos por 100.000 habitantes. En 2023 era de 6,4 casos por 100.000 habitantes.

Sanjoaquín apunta que los motivos por los que la incidencia se mantiene estable son múltiples. El diagnóstico tardío permanece como uno de los principales retos frente al VIH, ya que un 51,4% de los casos nuevos detectados en 2024 en Aragón se hicieron con cierto retraso. La profesional sanitaria sostiene que esto suele darse en la población adulta, ya que esta no se siente como grupo de riesgo y, por tanto, no se somete a revisiones. «Se mantienen al margen porque tienen un estilo de vida alejado de las conductas de riesgo», indica.

La facultativa explica que hay mayor riesgo en los hombres que mantienen sexo con hombres o en trabajadores sexuales, entre otros. Pero no es en estas poblaciones en las que ella pone el foco porque, afirma, ellos «están más sensibilizados y se hacen revisiones de forma rutinaria».

Por eso, además de a estos, dirige la atención a los adultos o a personas que llegan de países en los que la incidencia del VIH es mayor. Así, con el fin de reducir los casos, plantea medidas como hacer la prueba a los ciudadanos extranjeros de forma sistemática, de manera que se realice un cribado que permita combatir el diagnóstico tardío en favor de la detección precoz. La profesional se refiere también a los jóvenes, que son los que tienen «mayor número de relaciones sexuales sin protección». «Ellos se abren al mundo de la sexualidad con información poco fiable. Hemos detectado un problema y es que muchas veces recurren a la pornografía, que no es una fuente fiable para informarse de cómo protegerse», destaca.

Y este es otro de los motivos que, desliza Sanjoaquín, podría ser causa de los diagnósticos tardíos. «Esta formación tiene que ser desde Pediatría y desde la educación, instruir en protegerse y en cuidar, en medidas de prevención además del uso del preservativo como controlar las relaciones sexuales o utilizar lubricantes», desarrolla.

En esta línea, la especialista explica que existe un medicamento de prevención, la profilaxis preexposición (PrEP), que se toma de forma diaria para reducir las posibilidades de contraer la infección. Se dirige a las personas que tienen más riesgo de exponerse. Existe también la profilaxis posexposición (PEP), que se debe tomar antes de que pasen 72 horas de una posible exposición al VIH. «Es una terapia preventiva por si has estado en contacto», detalla.

Con todo, la facultativa hace hincapié en la importancia de la prevención porque «todos estamos expuestos». «Es importante hacerse la prueba al menos una vez en la vida», remarca.

Y también llaman a perder el miedo a las revisiones para combatir el estigma que hay en torno al VIH, «que a pesar de los años no ha desaparecido», lamenta. «Es complicado que una persona lo cuente porque sigue siendo un tabú a nivel social y hay temor a que te encasillen o rechacen por tener la enfermedad, a que te den la espalda», expresa.

Y es en esta lucha en lo que este año pone el foco la asociación de Aragón Omsida, desde la que explican que «aunque hoy el VIH cuenta con un tratamiento eficaz y permite llevar una vida plena y saludable, el estigma y la discriminación siguen muy presentes».