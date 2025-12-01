Más dinero para 'Volveremos': estas son las novedades para beneficiarse de los descuentos

El Gobierno de Aragón ha ampliado hasta los 5 millones de euros el presupuesto del programa Volveremos para 2025, que permitirá seguir generando un 20% de saldo autonómico los miércoles y viernes en los 62 municipios adheridos.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, durante una visita al Mercado Delicias de Zaragoza.

La ampliación, dotada con 634.000 euros, se repartirá entre las localidades participantes conforme a los criterios ya establecidos y busca ayudar a ciudadanos y comerciantes "en un momento de aumentos generalizados de precios", ha destacado Vaquero, quien considera este programa como "la mejor medida antiinflación”.

Según la consejera, aumentar la partida también va a permitir derivar gasto de las plataformas al comercio local.

Los 3.300 comercios participantes en las tres campañas de este año han generado compras por un valor superior a los 80 millones de euros, realizadas por cerca de 130.000 usuarios en unas 871.000 transacciones.

En total, el programa ha acumulado 9,5 millones de euros en saldo, de los que aún quedan 4,8 millones disponibles en las billeteras digitales y que podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre.

Según Vaquero, “las cifras demuestran que nuestra apuesta es un éxito” y ha subrayado que “cada vez hay más ciudadanos y comercios que usan la aplicación y que en 2025 se han batido todos los récords con 80 millones de euros vendidos en el comercio local.