Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más dinero para 'Volveremos': estas son las novedades para beneficiarse de los descuentos

Los 3.300 comercios participantes en las tres campañas de este año han generado compras por un valor superior a los 80 millones de euros

Uno de los establecimientos participantes en el Volveremos Aragón de este año.

Uno de los establecimientos participantes en el Volveremos Aragón de este año. / JOSEMA MOLINA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón ha ampliado hasta los 5 millones de euros el presupuesto del programa Volveremos para 2025, que permitirá seguir generando un 20% de saldo autonómico los miércoles y viernes en los 62 municipios adheridos.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, durante una visita al Mercado Delicias de Zaragoza.

La ampliación, dotada con 634.000 euros, se repartirá entre las localidades participantes conforme a los criterios ya establecidos y busca ayudar a ciudadanos y comerciantes "en un momento de aumentos generalizados de precios", ha destacado Vaquero, quien considera este programa como "la mejor medida antiinflación”.

Según la consejera, aumentar la partida también va a permitir derivar gasto de las plataformas al comercio local.

Los 3.300 comercios participantes en las tres campañas de este año han generado compras por un valor superior a los 80 millones de euros, realizadas por cerca de 130.000 usuarios en unas 871.000 transacciones.

En total, el programa ha acumulado 9,5 millones de euros en saldo, de los que aún quedan 4,8 millones disponibles en las billeteras digitales y que podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre.

Según Vaquero, “las cifras demuestran que nuestra apuesta es un éxito” y ha subrayado que “cada vez hay más ciudadanos y comercios que usan la aplicación y que en 2025 se han batido todos los récords con 80 millones de euros vendidos en el comercio local. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
  2. Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón
  3. La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
  4. Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
  5. Los padres 'helicóptero' irrumpen en la universidad: llaman a los profesores para quejarse de las notas
  6. De las nuevas luces de Independencia al Belén gigante del Parque Grande: así se va a transformar Zaragoza por Navidad
  7. Aragón, columna vertebral del porcino española: 10 millones de cerdos, 4.200 granjas y una factura exterior de 2.200 millones
  8. Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias que deja huella más allá del barrio: 'Nos hemos esforzado mucho para vivir felices al mando de este negocio

El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: "Cobran entrada pero no pagan ni un euro"

El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: "Cobran entrada pero no pagan ni un euro"

Más dinero para 'Volveremos': estas son las novedades para beneficiarse de los descuentos

Más dinero para 'Volveremos': estas son las novedades para beneficiarse de los descuentos

Los 200 afectados por el desalojo en Huesca pueden recoger sus enseres

Los 200 afectados por el desalojo en Huesca pueden recoger sus enseres

Estrés y ansiedad en los profesores: Aragón pone en marcha la unidad de apoyo docente para mejorar el bienestar emocional en las aulas

Estrés y ansiedad en los profesores: Aragón pone en marcha la unidad de apoyo docente para mejorar el bienestar emocional en las aulas

Zaragoza estrena la primera estación pública de biogás y biometano de España

La gripe se dispara en Aragón: los casos crecen un 165% en Zaragoza y ya es epidemia en Huesca

La gripe se dispara en Aragón: los casos crecen un 165% en Zaragoza y ya es epidemia en Huesca

Más de una docena de veterinarios de la DGA reforzarán la inspección en granjas por la peste porcina africana

Más de una docena de veterinarios de la DGA reforzarán la inspección en granjas por la peste porcina africana

Personas sin hogar: el albergue de Zaragoza incorpora 40 nuevas plazas este mismo jueves tras 22 meses de obras

Personas sin hogar: el albergue de Zaragoza incorpora 40 nuevas plazas este mismo jueves tras 22 meses de obras
Tracking Pixel Contents