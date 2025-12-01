Más de una docena de veterinarios del Gobierno de Aragón reforzarán la inspección en granjas por la peste porcina africana

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, junto a la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con representantes de las organizaciones agrarias UAGA, ASAJA, ARAGA y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y la Asociación de Alimentos y Bebidas de Aragón con el objetivo de analizar en profundidad la situación generada tras la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña.

La reunión de hoy se enmarca en una agenda intensiva de contactos puesta en marcha tras conocerse los primeros casos positivos en Cataluña, y que abarca encuentros con todos los actores de la cadena alimentaria porcina de la Comunidad. El pasado viernes, el Gobierno de Aragón mantuvo una primera reunión de urgencia con las principales integradoras del sector para analizar el impacto en la Comunidad y, tras la reunión de esta mañana, a partir de las 18:30 h. de hoy lunes, se reunirá con CEOE Aragón y CEPYME Aragón para compartir información y coordinar una respuesta común en el ámbito económico y empresarial.

El encuentro de esta mañana ha permitido revisar de forma detallada los protocolos de prevención y vigilancia que el Gobierno de Aragón tiene activos, así como abordar los escenarios de impacto que podrían derivarse a nivel logístico y comercial, así como nuevas vías de actuación como la contratación de personal para asesoramiento y control en la bioseguridad de las explotaciones o una campaña informativa para el público general sobre la enfermedad.

Javier Rincón ha remarcado que el Departamento está centrado en proteger al sector, garantizar la estabilidad de la cadena agroalimentaria y mantener informada a la ciudadanía con datos claros y verificados. “Nuestro trabajo es actuar con firmeza y serenidad. No hay casos en Aragón y trabajamos con un sector muy profesionalizado. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que la situación continúe bajo control”, ha afirmado.

El consejero ha subrayado que en Aragón no se ha detectado ningún caso de PPA, por lo que debemos estar “alerta, pero con calma y serenidad” recordando que la Comunidad cuenta con “uno de los sistemas de control biosanitario más sólidos del país” y que “todos los actores están trabajando con coordinación y rigor”. Además, ha vuelto a insistir en que “esta enfermedad no va a provocar ningún tipo de crisis sanitaria porque no se transmite a humanos”.

Rincón: “Estamos actuando con anticipación junto a un sector muy profesionalizado”

Rincón ha insistido en que el Gobierno de Aragón en su conjunto está actuando con anticipación y máxima transparencia, reforzando la comunicación con todos los agentes y manteniendo una vigilancia continua sobre zonas de riesgo y explotaciones sensibles también junto a los agentes de protección de la naturaleza.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha matizado que la gestión de la situación se realiza en coordinación con todas las administraciones, también el Gobierno central, al que ha pedido al ser competencia exclusivamente suya, que avance en la regionalización de las exportaciones de porcino en terceros países, especialmente Japón, cliente estratégico para la Comunidad.

Rincón ha concluido que la unidad y la cooperación entre administración, sector productivo, industria y tejido empresarial “son esenciales para afrontar cualquier eventualidad con la máxima eficacia”. El Gobierno de Aragón seguirá informando puntualmente de la evolución de la situación y de las medidas que se adopten en cada fase.