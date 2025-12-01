Estrés y ansiedad en los profesores: Aragón pone en marcha la unidad de apoyo docente para mejorar el bienestar emocional en las aulas

Ansiedad o depresión. Estrés, agotamiento profesional. Baja motivación. Son estos sentimientos cada vez más comunes en los profesores y son también el motivo por el que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la Unidad de Apoyo al Docente (UAD), que se estrena este 1 de diciembre y que tiene como objetivo acompañar a los docentes en el ámbito emocional y psicológico y cumplir labores de concienciación social y dignificación de su labor. Consiste en una página web en la que los docentes pueden notificar sus casos para después ser atendidos en el mínimo plazo posible. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, ha explicado que el tiempo de resolución variará según la situación, aunque se tratará de que "sea cuestión de, como mucho, una semana o diez días".

La herramienta dará servicio a unos 27.000 docentes de centros sostenidos con fondos públicos. El funcionamiento será el siguiente. Según ha explicado el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, se trata de un portal web (www.apoyodocente.catedu.es) en el que el profesorado de los centros públicos y también concertados puede comunicar sus preocupaciones e inquietudes. Después se les derivará al profesional correspondiente según sus necesidades.

Cabello ha sostenido que para ello se cuenta con un equipo interdisciplinar compuesto por más de nueve profesionales. Entre ellos, miembros de la inspección educativa, servicios de medicación, mentorías de bienestar y grupos autonómicos especializados en convivencia. "Hemos pretendido que sea un sistema muy sencillo y muy ágil", ha indicado para añadir que uno de los focos está puesto en reducir la burocracia en los centros.

Es precisamente la burocracia una de las causas que ha llevado al aumento del estrés en los docentes, ha desgranado el director general de Personal. Hernández ha añadido que otra de las causas de la ansiedad que manifiesta el profesorado es la "diversidad" de alumnos en las aulas aragonesas. "Hoy en día el entorno escolar es muy complejo y hay que atender a las diferentes situaciones", ha explicado para matizar: "Diferentes porque han cambiado los problemas, luego tiene que cambiar la formación y los cursos que se dan a estos docentes". "Tenemos que formarlos en acoso y dar una formación legal y administrativa de cómo proceder ante situaciones de acoso", ha sostenido. A estas se suman otros motivos.

Y es que es precisamente por esta "creciente preocupación" sobre la situación del profesorado, en España y también en Aragón, por lo que surge la nueva unidad. Desde la consejería han informado de que, según estudios recientes, más del 80% de los docentes ha manifestado síntomas de ansiedad o depresión en los últimos años; casi la mitad considera su trabajo muy estresante, el 40% sufre agotamiento profesional y baja motivación. Una situación agravada además por la alta conflictividad en las aulas y la falta de reconocimiento social de la profesión.

Por eso, se van a tratar cuestiones como problemáticas entre docentes, entre profesores y equipos directivos. Al tratarse estos de temas a abordar a largo plazo, Cabello ha remarcado que la unidad hará "seguimiento" de los profesionales que hagan consultas. "No podemos dejar manifestándoles la necesidad, dando una respuesta fácil, una respuesta de tiquet y no de seguimiento", ha sostenido.