El Gobierno de Aragón rehabilitará 185 viviendas en 94 pueblos de menos de 3.000 habitantes: ayudas de 50.000 a 66.000 euros por casa

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes la resolución provisional de subvenciones para rehabilitar 185 viviendas más en 94 pueblos de Aragón, correspondiente a la segunda convocatoria del Programa 700, dotada de 10 millones de euros. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, durante la visita a una vivienda rehabilitada con el citado programa en la localidad turolense de Celadas.

Tal como ha explicado el responsable de Vivienda del Gobierno autonómico, se trata de “ayudas de entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda rehabilitada a las que pueden optar los 700 municipios más pequeños de Aragón y que sumarán un montante de 52,5 millones de euros a lo largo de los seis años de aplicación del programa, gracias a los cuales se prevé la promoción de unas 800 viviendas públicas a lo largo y ancho del territorio en el medio rural aragonés”.

Siguiendo las bases de la convocatoria publicada el 19 de agosto de 2024, los municipios que ahora se ven beneficiados son los que pasaron a formar parte de una lista de reserva ordenada en base a la puntuación obtenida entonces, según la cual se estableció un orden de prelación de cara a una siguiente tanda de ayudas, sin tener que cumplir más requisitos que el de manifestar su voluntad de acceder a la subvención, sin que haya sido preciso volver a presentar la documentación exigida.

“La cuantía de esta segunda fase de ayudas asciende a 10 millones de euros y los destinatarios de la misma son 94 municipios que se presentaron a la primera convocatoria en concurrencia competitiva, que cumplían los requisitos, entre ellos la capacidad de aportar suelo apto para la construcción de viviendas o edificaciones preexistentes que puedan ser rehabilitadas, y que se quedaron sin las ayudas por agotarse el crédito presupuestario”, ha explicado Octavio López. La cuantía total de esta segunda convocatoria se va a distribuir de la siguiente manera: 6 millones en el presente ejercicio, un millón en 2026 y 3 millones en 2027.

La presentación de esta segunda convocatoria del Programa 700 se ha realizado en el municipio turolense de Celadas, de poco más de 300 habitantes, perteneciente a la comarca de la Comunidad de Teruel, donde el Ayuntamiento ha recibido subvención en esta segunda convocatoria del Programa 700 de 126.000 euros para rehabilitar dos viviendas. El consejero Octavio López, acompañado de la alcaldesa, Raquel Clemente, ha visitado la primera de las obras que se está llevando a cabo para poner la primera de las dos viviendas al servicio de la ciudadanía.

Un paso "pequeño pero decisivo"

“Esta es la manera que tiene el Gobierno de Jorge Azcón de enfrentar el principal problema que hoy tienen los ciudadanos españoles y aragoneses, construyendo y rehabilitando vivienda pública allá donde se necesita, bien sea una gran capital, un municipio mediano, uno turístico o un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, como es Celadas, en el que hacer una o dos viviendas puede suponer un pequeño pero decisivo paso para dar oportunidades a ese joven que se quiere quedar a vivir aquí o a es ese nuevo poblador que estaría dispuesto a fijar su vida en este lugar y no pueden por la falta de vivienda”.

López ha destacado que a esta segunda convocatoria del Programa 700 se han presentado más de 200 solicitudes, prácticamente un tercio de los municipios, lo que, a juicio del consejero, demuestra “un gran éxito de un programa ideado por la Consejería que anteriormente no existía”.

Por su parte, la alcaldesa de Celadas, Raquel Clemente, ha agradecido al Gobierno de Aragón "que sea capaz de tener esa sensibilidad hacia los pueblos y haber hecho este Programa 700 enfocado al medio rural, porque yo creo que es la primera vez que hemos tenido un programa con estas cuantíaspara ayudarnos en el mayor problema que tenemos en el medio rural, que es la vivienda". En relación a las viviendas que se están rehabiltando, Clemente ha explicado que son pisos de dos habitaciones, un salón comedor y una cocina, pensados para que los jóvenes puedan iniciar una nueva etapa en la vida con una cuota de alquiler asequible de 200 euros al mes.

Programa 700

El Plan Aragón Más Vivienda contempla la rehabilitación con vivienda pública de los cascos urbanos en los municipios de menos de 3.000 habitantes a través del Programa 700, del que se han beneficiado ya 167 municipios aragoneses, con la concesión de subvenciones que van a permitir rehabilitar 355 viviendas a manos de los Ayuntamientos. En el caso de la provincia de Teruel, un total de 78 municipios se han beneficiado de estas ayudas para rehabilitar 151 viviendas, gracias a las dos convocatorias lanzadas hasta el momento.