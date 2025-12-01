La gripe se dispara en Aragón: los casos crecen un 165% en Zaragoza y ya es epidemia en Huesca

La gripe continúa su escalada en Aragón y la incidencia se ha disparado en la última semana. Después de que el virus se declarara epidemia en la comunidad, los casos se han multiplicado un 165% en la provincia de Zaragoza al pasar de 76,1 casos por 100.000 habitantes del 17 al 23 de noviembre a los 201,5 por 100.000 habitantes en los siguientes siete días. En la misma línea, Huesca ha superado el umbral epidemiológico establecido para esta temporada, lo que le hace estar en epidemia y entrar en el nivel 2 de riesgo, en el que ya está el área provincial de la capital aragonesa.

Según detallan desde Sanidad, Huesca ha pasado de tener 28,9 casos de gripe por 100.000 habitantes en la semana del 24 de noviembre a contar con 71,2 en la semana del 24 al 30 de noviembre. Supera así el umbral basal establecido para esta temporada, que es el que marca el momento en el que el virus es epidemia y que ahora está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes.

Ambas provincias se encuentran así en el nivel 2 de riesgo. Con este se intensifican las recomendaciones de protección frente al virus respiratorio, centradas estas en el uso de las mascarillas, tal y como se informa en la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, publicada el miércles pasado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

En ella se contempla la obligatoriedad del uso de la mascarilla para los profesionales sanitarios que prestan asistencia directa en los centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especializados si así lo considera el equipo de dirección. Con todo, Sanidad establece la máxima recomendación de utilización de la misma a todos los facultativos y también a usuarios y pacientes.

La orden establece también que las provincias de Huesca y Teruel pasarían al grado 2 de riesgo en el caso de superar el umbral epidemiológico. Y así lo ha hecho la oscense este lunes. La turolense sigue en nivel 1 aunque, como ha ocurrido en el resto de la comunidad, la incidencia también se ha incrementado forma destacable al pasar de los 30,7 casos por 100.000 habitantes en la semana del 24 de noviembre a los 54,3 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. Se mantiene por debajo del umbral epidemiológico (59,6 casos por 100.000 habitantes) aunque cada vez más cerca de superarlo.

Con este escenario de incremento de casos de gripe en las tres provincias, Aragón se mantiene en epidemia y se sitúa en una media de 164,8 casos de gripe por 100.000 habitantes frente a los 63,4 de la semana del 24 de noviembre.

Ante el adelanto de la gripe en la comunidad -el año pasado no fue epidemia hasta el mes de enero-, Sanidad ha puesto en marcha la campaña de vacunación de la gripe sin cita previa, que ya activó la temporada pasada. La primera jornada fue el sábado 29 de noviembre en el hospital Provincial de Zaragoza, cuando se administraron 3.024 dosis, que son casi el doble que las que se pusieron durante dos días en la campaña anterior (fueron 1.711).

Con el fin de no dejar sin stock de dosis contra la gripe a los centros de salud para esta semana, Sanidad se vio obligada a limitar la segunda jornada de vacunación sin cita previa, que fue el domingo 30 de noviembre, a solo los niños. Durante la misma se vacunaron más de 500 menores, según informó Sanidad. En concreto, se pusieron 497 dosis a pequeños de entre 2 y 8 años de edad. A ellas se sumaron otras 20 más a población por debajo de los 2 años. Estas son inyectables.

Según han informado desde Sanidad, las coberturas de vacunación de la gripe son, a 1 de diciembre, de un 68,8% en los mayores de 80 años, de un 38% en los comprendidos entre los 60 y los 80 años y de un 36,6% en los niños de 6 a 8 años. Estas son algunas de las poblaciones diana a las que se recomienda la inoculación.