El ITA estrena laboratorio: servirá para modelar y emular los sistemas Zero Emisiones

Varios empresarios aragoneses del sector de la energía han conocido este lunes el Laboratorio de Modelado y Emulación de Sistemas Eléctricos Zero Emisiones del ITA, fruto de un meticuloso diseño, que emerge como una solución visionaria frente a los retos que anticipamos en el futuro sistema eléctrico. La convocatoria para la presentación de estas nuevas instalaciones ha estado incluida en el desayuno tecnológico organizado junto al Clúster de la Energía de Aragón (Clenar).

En un escenario donde las energías renovables y los sistemas de almacenamiento energético se perfilan como actores clave, este laboratorio se propone como un campo de pruebas esencial. El laboratorio está diseñado para emular y analizar la complejidad del ecosistema energético emergente y está equipado con una amplia gama de recursos energéticos, incluyendo sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, electrolizadores y pilas de hidrógeno, además de diversos sistemas de almacenamiento y cargas electrónicas.

La directora del ITA, Esther Borao, ha dado la bienvenida a los más de 20 representantes de empresas y les ha invitado a conocer el espacio “que es un equipamiento singular de innovación del ITA, esencial en la simulación de entornos industriales, domésticos y de transporte". "Este laboratorio no solo simboliza un avance técnico sino también un compromiso firme del ITA con el futuro de la energía sostenible aplicada a la industria y el transporte”, ha señalado. Fernando Arteche y Claudio Rivetta, del equipo de Sistemas Eléctricos Sostenibles del ITA, y Ana Martínez, de Desarrollo de Negocio del ITA, han acompañado a los asistentes por las diferentes infraestructuras que componen este nuevo laboratorio.

Un entorno único para la investigación

Con la capacidad de operar tanto en conexión directa con la red eléctrica del Instituto como en modo autónomo o "isla", ofrece un entorno único para la investigación. Dentro de sus muros, se realizarán estudios críticos sobre la estabilidad del punto de operación del sistema, la optimización de la operación de la red, el diseño de convertidores de potencia para redes híbridas y el desarrollo de algoritmos inteligentes.

Estos algoritmos, integrados en los sistemas SCADA y de control del sistema, permitirán una gestión y operación avanzada de la red local, y analizar y evaluar el impacto de nuevos mercados eléctricos combinando recursos renovables, fuentes de almacenamiento y consumos industriales o residenciales. Esto marca un hito en la búsqueda de soluciones sostenibles y eficientes para los desafíos energéticos del mañana.

El Laboratorio de Modelado y Emulación de Sistemas Eléctricos Zero Emisiones se perfila como un elemento esencial en la evolución y fortalecimiento del área de Tecnologías Eléctricas del ITA, especialmente en energías renovables, redes eléctricas y electrónica de potencia. Con su diseño pionero y adaptabilidad, este laboratorio se establecerá como un recurso fundamental para el grupo, guiándolo de manera eficaz en su estrategia de contribuir a la construcción de una Europa más sostenible y eficiente energéticamente.