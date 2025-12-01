Mar Vaquero reivindica "el despliegue de las inversiones" en Red Eléctrica Española en Aragón

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reivindicado este lunes "el despliegue de las inversiones" de Red Eléctrica Española en la Comunidad Autónoma. Ha asistido en Madrid a una reunión de la Conferencia Sectorial de Energía. "Esperábamos que esta Conferencia Sectorial sirviera para despejar algunas de las principales inquietudes que en estos momentos tenemos en Aragón y que tienen que ver con la fecha de los concursos" para adjudicar el acceso a la red de distribución, lamentando que "se acumulan meses de retrasos, va a hacer casi año y medio y seguimos sin fecha".

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha urgido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a invertir en la red de transporte de energía y ha criticado que no haya un cronograma para llevar a cabo esas inversiones. De los 750 millones de euros que Aragón recibe en inversiones, el 40% corresponde a la planificación previa a 2025 y está sin ejecutar, ha continuado Vaquero, indicando que esas obras son competencia del Miteco".

En la Conferencia Sectorial, el Gobierno de Aragón ha pedido también al Miteco que ponga en marcha un mecanismo de financiación para los certificados de ahorro energético, pero no ha obtenido "un compromiso firme del Ministerio". "De esta conferencia sectorial, desde luego, salimos sin ningún tipo de respuesta clara para las principales cuestiones que en estos momentos tiene el Gobierno de Aragón", ha criticado Mar Vaquero.

"Sobre el apagón también se ha hablado, pero lógicamente no hemos podido conocer tampoco si se van a asumir o no responsabilidades: Se han expuesto cuáles fueron las principales causas que tienen que ver con la falta de capacidad del sistema para controlar la tensión; es obvio que no se llevaron a cabo los controles previos, pero nadie va a asumir responsabilidades", ha concluido.