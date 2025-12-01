El menú perfecto para Nochebuena por menos de 33 euros por cabeza y productos de Aragón

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Con la iluminación festiva encendida y las calles comerciales más luminosas que nunca, muchos recorren las tiendas en busca del mejor regalo mientras otras ojean los precios de los alimentos que no pueden faltar en la cena de Nochebuena o la comida de Navidad.

En una época de encuentros, comilonas y sobremesas con copas, la compra se convierte en todo un reto puesto que los alimentos no dejan de subir. En el Mercado Central de Zaragoza, sus detallistas no dan abasto con tanto trajín. El mes de octubre fue de récord, pero noviembre va a cerrar con unas cifras históricas, superiores a otros años pese al encarecimiento de los precios.

El gerente del Mercado Central, Fernando Benito, ha elaborado un menú para seis personas por un módico precio de 25,5 euros por cabeza que incluye productos aragoneses, entrantes, dos platos y un postre de lo más tradicional.

Un menú con entrantes, dos platos y un postre tradicional

Para empezar la comida sugiere un picoteo de encurtidos con un coste de 15 euros que se completaría con un buen plato de jamón denominación de origen de Teruel por 30 euros.

Superados los entrantes, llega la hora del ternasco de Aragón. Con dos paletillas sería suficiente, a un coste de 52 euros. El ternasco lleva meses al alza y este mes de noviembre el kilo ya ronda los 26 euros. El segundo plato fuerte lo protagonizará una buena lubina, dos kilos por 28 euros, más un buen rato de horno.

La comida se puede acompañar con un buen vino, un Somontano quizá, a 16 euros la botella. Siendo moderados en la ingesta, podrían ponerse sobre la mesa tres botellas, a razón de 48 euros en total.

Y para terminar la noche, unos turrones... Tres tabletas, por ejemplo, por 12 euros que, claro, están acompañadas por un cava de la tierra, un Tres Reyes de Aragón a 10 euros la botella (2).

En total, la compra saldría por 195 euros en el Mercado Central de Zaragoza.