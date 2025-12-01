Movilidad sostenible: Zaragoza estrena la primera estación pública de biogas y biometano de España

El corredor del transporte en torno a la A-2 suma desde este lunes un hito en favor de la movlidad sostenible. La primera estación pública de España que suministra bioGNL y biometano ya está en marcha en el área de servicio El Cisne, en el kilómetro 309 de la autovía, a las puertas de la plataforma logística Plaza. El proyecto, impulsado por Redexis, Zoilo Ríos y Axpo, permitirá a camiones, furgonetas y turismos repostar gas renovable neutro en emisiones, una alternativa con la que el sector aspira a acelerar su descarbonización.

La instalación, gestionada por el grupo aragonés Zoilo Ríos, incorpora surtidores de bioGNL para vehículos pesados y de biometano para flotas y turismos, con tiempos de repostaje que van de los tres minutos en coches a unos ocho en camiones. Gracias a la utilización de este biocombustible producido a partir de residuos orgánicos, las tres compañías prevén evitar más de 2.000 toneladas de CO₂ al año, además de impulsar la economía circular y reducir la dependencia energética exterior.

Un enclave estratégico para la logística nacional

El Cisne se encuentra en uno de los puntos más transitados del transporte por carretera en España. Por este tramo circulan más de 6.000 vehículos pesados cada día. Situado junto a la mayor plataforma logística del sur de Europa, conecta los ejes Madrid-Barcelona y Bilbao-Valencia y funciona como nudo clave en los flujos hacia Francia. Esta ubicación es, según las empresas promotoras, fundamental para garantizar que el bioGNL y el biometano puedan llegar a las principales empresas de mercancías y pasajeros.

Una apuesta por la movilidad renovable

Para Redexis, la puesta en marcha de esta “biogasinera” se enmarca en su estrategia de expansión en infraestructuras energéticas sostenibles. La compañía ya opera más de 40 estaciones de GNV en España y avanza en proyectos de gases renovables y de hidrógeno verde.

Zoilo Ríos, referente aragonés en movilidad sostenible, reforzó en 2022 su oferta con la apertura —también junto a Redexis— de una estación de GNL y GNC en el mismo emplazamiento. Ahora, esa instalación da un salto hacia la energía renovable incorporando bioGNL y biometano, ampliando además el ecosistema energético que ha permitido operar la primera línea de autobuses de hidrógeno renovable de Aragón.

Axpo, el mayor comercializador de biometano de España, aporta el gas renovable que se suministra en la estación. La compañía suiza cuenta con una cartera de proyectos que prevé alcanzar 1 TWh anual en 2030, respaldada por una experiencia internacional en energías limpias y soluciones para la transición energética.

Un modelo replicable

Con esta apertura, Redexis, Zoilo Ríos y Axpo sitúan a Aragón en el mapa nacional de las energías renovables aplicadas al transporte. La nueva estación pretende servir como referente para futuras infraestructuras que permitan a flotas y particulares avanzar hacia combustibles más limpios con precios competitivos frente a los fósiles.

La instalación representa, en palabras de sus impulsores, “una propuesta de valor pionera en España” que combina innovación, sostenibilidad y competitividad económica. Una señal de hacia dónde avanza el transporte por carretera en plena transición energética.