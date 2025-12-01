La movilidad verde despega en Aragón: casi uno de cada cinco coches que se venden son electrificados

La electrificación del parque automovilístico aragonés continúa acelerándose en 2025, aunque el ritmo de crecimiento siga siendo insuficiente para cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea. En lo que va de año, las matriculaciones de vehículos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) han aumentado con una intensidad que no se veía desde la recuperación pospandemia, un impulso al que han contribuido las ayudas públicas del plan Moves III, que hace ya varios meses que se han agotado en la comunidad autónoma.

Entre enero y octubre de 2025, el mercado electrificado en su conjunto ha contabilizado 2.529 unidades matriculadas frente a 1.091 del mismo periodo de 2024, lo que supone un crecimiento superior al 130%, según los datos facilitados a este diario por Faconauto, la patronal española de concesionarios de automóviles.

Con estas cifras de ventas, el segmento de vehículos de bajas o nulas emisiones de carbono alcanza un cuota del 18,2% en el mercado automovilístico aragonés. El porcentaje evidencia el creciente interés por la movilidad sostenible, aunque aún lejos de los estándares europeos y de las previsiones que se habían marcado los fabricantes.

La combinación de precios más ajustados, la mayor disponibilidad de modelos y la entrada de nuevas marcas ha dado forma a un año especialmente dinámico para la movilidad de bajas emisiones.

Los eléctricos puros duplican sus ventas

Los turismos 100% eléctricos matriculados en Aragón entre enero y octubre han pasado de 551 unidades en 2024 a 1.068 en 2025. El crecimiento roza el 94% y confirma que este segmento ya no avanza únicamente por incentivos o imagen tecnológica, sino porque está empezando a competir con las categorías tradicionales. La cuota de mercado de los cero emisiones roza el 8% a nivel autonómico, un proporción muy similar al del ámbito nacional pero lejos del 16% que registra la media europea.

El aumento también refleja una profunda reconfiguración del mercado. Modelos como el Kia EV3, el Renault R5 o el Hyundai Inster –todos ellos novedades de este año– han ampliado la oferta en rangos de precio que antes apenas estaban presentes en la electrificación. A ello se suma Tesla, cuyos Model 3 y Model Y siguen siendo referentes y mantienen una cuota destacada pese a la creciente competencia.

El comportamiento de los híbridos enchufables es aún más llamativo. En lo que va de año se han matriculado 1.461 frente a las 540 unidades en el mismo periodo de 2024. El incremento supera el 170% y, en la práctica, convierte a este tipo de motorización en un puente entre los térmicos tradicionales y el salto definitivo al eléctrico puro.

El impulso de las marcas chinas

La llegada de nuevos SUV enchufables de marcas chinas como MG, BYD o Jaecoo ha contribuido a este crecimiento, junto a la permanencia de modelos bien asentados como el Toyota RAV4 o el Mercedes GLC. En Aragón, esta tecnología se está consolidando especialmente entre quienes buscan electrificación sin renunciar a autonomías largas en viaje o a una red de carga aún en fase de expansión.

La suma de ambos segmentos -eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV)- dibuja un cambio estructural. El salto es de más de 1.400 unidades adicionales en un solo año. Este volumen es especialmente significativo si se compara con la evolución del mercado general, que crece a un ritmo mucho más moderado.

De hecho, por cada cien coches matriculados en Aragón en lo que va de 2025, más de 18 pertenecen ya a alguna de las dos tecnologías electrificadas. La cuota, que hace tres años no llegaba ni al 5%, consolida la curva ascendente que posiciona a la comunidad entre las comunidades con más dinamismo en la adopción de vehículos alternativos.