Este es el parque ‘informal’ de Zaragoza que desaparecerá para hacer piscinas

Podría calificarse como parque informal. O al menos ese es el uso que los vecinos del barrio de La Almozara le dan a las trece hectáreas de terreno que les separan de la avenida de Soria y nunca han sido urbanizadas ni convertidas en la ansiada zona verde que reclaman los habitantes de la zona. Por ahora, a la espera de que se levante el proyecto de piscinas anunciado esta semana por el Ayuntamiento de Zaragoza, el espacio sirve como lugar de paseo como atestiguan las decenas de senderos marcados en su superficie.

La presidenta de la asociación de vecinos Ebro de La Almozara, Encarna Mihi, precisa que el lugar no se puede considerar «una cicatriz» urbana, pues el propio uso vecinal lo ha convertido en espacio de paseo cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, pues no cuenta con ningún tipo de urbanización. Para la entidad la verdadera «cicatriz» ante la que se debería intervenir sería la «autopista» de ocho carriles que para ellos es la avenida Ciudad de Soria, un área peligrosa que les separa con un alto volumen de tráfico del barrio de las Delicias.

La historia del barrio ha estado marcada desde hace cien años por las dificultades de accesibilidad peatonal, inicialmente causadas por las vías del ferrocarril y posteriormente por la brecha urbana creada por el tráfico.

En estas décadas se han sucedido movilizaciones vecinales que buscaban mejorar las comunicaciones y que en los últimos años se han centrado en reclamar un corredor verde realmente equipado en el que se puedan instalar también algunos servicios esenciales como colegios, bibliotecas o ambulatorios. En este sentido, las promesas se han sucedido siguiendo la cadencia de los mandatos municipales.

La confirmación de que casi 17.000 metros cuadrados de estos descampados acogerán el futuro Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería ha sido recibida con disparidad de opiniones. Según el Ayuntamiento de Zaragoza, el nuevo equipamiento que transformará La Almozara con la incorporación de unas modernas piscinas de verano y un completo edificio deportivo (en forma de cubo azul) con salas fitness y pistas de pádel.

Recreación del próximo equipamiento deportivo en La Almozara. / Ayuntamiento de Zaragoza

Una parte del barrio cree fundamental dedicar este vacío urbano a un equipamiento muy demandado, sobre todo en unos años de veranos tremendamente calurosos. Además, el proyecto presentado por el consistorio también contempla dedicar una parte del solar a aparcamientos, algo que nunca está de más para un barrio consolidado.

Sin embargo, entidades como la asociación de vecinos Ebro cree que la zona tiene suficientes gimnasios e insisten en que la «reivindicación vecinal» de toda la vida ha sido un parque. Uno de verdad, con su césped, sus zonas de juego y alguna fuente que realmente cumpla su función. No un descampado de matorrales y barro los días que llueve. Además, la presidenta considera que esta cesión a 65 años del espacio público interferirá con los accesos peatonales ya existentes, que son «vitales» para la comunicación del barrio. Por eso creen que una ubicación más conveniente serían los terrenos donde ahora se celebra el Rastro, de forma que también se despejara la parte trasera del palacio de la Aljafería.

Barros contaminados

Y volviendo de nuevo la vista atrás, alerta sobre las posibles complicaciones a las que se enfrentarán los trabajadores en las obras del centro deportivo, cuya primera fase tiene prevista su finalización a finales de enero 2027. «No se puede olvidar que todavía es necesario trabajar para revertir el impacto de la antigua industria química, cuyos residuos han dejado en la zona y sus alrededores grandes bolsas con tierras contaminadas», señala.

De hecho, la pasada semana se volvieron a detectar barros contaminados en un solar de construcción situado en la calle San Juan Bautista del Mazo . Y previamente se habían localizado restos enterrados en el actual parque de La Aljafería.

A la espera de que se concrete la nueva zona deportiva, para la que también está prevista un corredor verde de 10.000 metros cuadrados que irá paralelo a la avenida de Soria y conectado con la rotonda de la avenida de Puerta Sancho, aunque sin cubrir todo el espacio disponible, los vecinos siguen recorriendo el descampado con sus perros y bolsas de la compra.