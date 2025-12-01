Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL PERIÓDICO y Chocolates Lacasa, una dulce tradición navideña

Los lectores del diario podrán degustar seis de sus deliciosas variedades a partir del 6 de diciembre a un precio especial, por tan solo 1,95 € la unidad

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Chocolates Lacasa ofrecen un año más una promoción especial de turrones.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Chocolates Lacasa ofrecen un año más una promoción especial de turrones. / Servicio especial

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Desde 1852, Chocolates Lacasa, una empresa aragonesa con larga tradición, ha endulzado los hogares de varias generaciones convirtiéndose en una firma referente en toda España. Desde 2008, su sabor y calidad se unen cada Navidad a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN para ofrecer a sus lectores una experiencia única y deliciosa.

Durante los tres próximos fines de semana, los lectores del diario podrán disfrutar de seis de las variedades de las famosas tabletas de turrón de Chocolates Lacasa, que combinan sabores tradicionales con otros originales. Detrás hay una empresa con mucha historia. Su secreto radica en más de 170 años seleccionando ingredientes excelentes y en su pasión por la exquisita elaboración de chocolate y turrones.

Así, tradición e innovación se mezclan en este surtido de turrones, que incluye dos de las marcas más icónicas y apreciadas de LacasaLacasitos y Conguitos—, ingredientes de gran calidad, sabores variados, chocolate minuciosamente elaborado y texturas diferentes (cremosos, crujientes o con frutos secos enteros), ahora disponibles a un precio reducido de 1,95 euros por unidad.

Calendario de entregas

  • Sábado, 6 de diciembre: Lacasitos
  • Domingo 7 de diciembre: Chocolate y cacahuetes a la miel y sal
  • Sábado 13 de diciembre: Mochi con praliné de chocolate
  • Domingo 14 de diciembre: Tres chocolates
  • Sábado 20 de diciembre: Conguitos y galleta
  • Domingo 21 de diciembre: Chocolate y almendras

Las tabletas se podrán adquirir con los ejemplares de sábado y domingo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Esta promoción especial comenzará el próximo sábado 6 de diciembre. Los lectores podrán adquirir este día junto al ejemplar del diario una tableta de turrón crujiente de chocolate con Lacasitos: las tradicionales y deliciosas grageas de chocolate cubiertas con una fina capa de azúcar en siete colores diferentes. Para el domingo 7, la dulce propuesta llegará de la mano del turrón de chocolate con cacahuetes eagle dorados a la miel al punto de sal, que les harán vivir una experiencia gourmet. Un equilibrio perfecto entre dulce y salado.

La entrega de turrones de Lacasa continuará el fin de semana siguiente. El sábado 13 se podrá adquirir una tableta de turrón de Mochi relleno de praliné de chocolate. Descubra su viscosa textura y saboree el toque final del chocolate blanco. Ya el domingo 14, los lectores podrán disfrutar del turrón elaborado con tres capas de fundente praliné de chocolate con leche, blanco y negro. Un placer irresistible para los paladares más chocolateros.

Esta promoción navideña finalizará con dos nuevas entregas. El sábado 20, los lectores del periódico podrán sumar a su mesa una deliciosa y crujiente tableta de turrón con Conguitos y galleta. Por último el domingo 21 de diciembre, será el turno del turrón de chocolate con leche y almendras enteras tostadas. Todo un clásico navideño de la empresa aragonesa.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Chocolates Lacasa le invitan a celebrar la Navidad con esta deliciosa colección, perfecta para compartir y disfrutar en familia. A partir del 6 de diciembre no pierda la ocasión de probar esta amplia variedad de turrones, elaborados con excelentes ingredientes cuidadosamente seleccionados y un cacao de primera calidad por tan solo 1,95 euros la unidad.

