El reto de ser madre de una adolescente con autismo en Aragón: "Cada vez hay más estudiantes TEA, pero no más recursos"

Es el acompañamiento durante la jornada escolar lo que Gema, madre de una niña con autismo, más echa de menos. Su hija tiene 13 años y un nivel 1 de TEA, que es el menor de los tres que hay pero que también requiere de cierto refuerzo escolar. El déficit para Gema está sobre todo en el apoyo a esa «parte social» que también forma parte de la educación y que muchas veces queda en un segundo plano. Y «es importante», recuerda.

Jimena, la hija de Gema, estudia en un instituto ordinario y, afirma su madre, «es funcional». «Ella va con sus compañeros y recibe un apoyo, seguimiento y orientación. A nivel académico no tiene problema», explica. Sin embargo, desde que la estudiante comenzara Primaria y hasta ahora, en Secundaria, Gema echa en falta que se cuente con más profesionales especialistas tales como orientadores para acompañar a los menores también en la parte más social del ámbito educativo.

Por ejemplo, para las excursiones fuera del centro. «Hay alumnos TEA que no pueden ir porque si el profesor se marcha con un niño con autismo a la actividad, los que se quedan en el centro (y tienen autismo) se quedan sin ese recurso», explica. Lo mismo sucede en otros momentos como los recreos. «Es tiempo libre en el que es fácil que se queden solos», menciona.

La causa para ella está en un déficit de medios que recuerda que «se reclama constantemente por parte de las familias y de los propios centros». «Siempre faltan recursos», afirma Gema, que detalla que en el colegio al que acudía su hija «los orientadores no estaban los cinco días de la semana». «En el nuestro estaban solo dos, y eso es muy poco», remarca.

Ahora que la adolescente ya está en el instituto, las cosas han cambiado. Su madre afirma que allí «el acompañamiento es mucho mayor, es diario y cualquier cosa que pasa puede acercarse a hablar con alguien». Su sorpresa está en la ausencia de este apoyo durante la etapa de Primaria, fundamental para los estudiantes. «Están los profesionales de PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje), que los pobres no dan abasto», sostiene, y añade que «cada vez hay más niños pero no más recursos».

Su experiencia le hace afirmar que ello genera «frustración» en estos profesionales. «Tienen que repartir las horas y estar menos con cada niño, y quieren llegar a todos los alumnos y no pueden», apunta.

El alumnado con autismo debe además hacer frente a retos diarios en la escuela, que llegan por un déficit de recursos pero también en ocasiones por una falta de sensibilización. Gema cuenta que su hija se ha ido adaptando «muy bien al medio y sabe cómo relacionarse», algo que ha aprendido con sus recursos para «no sentirse aislada», matiza.

Pero los intereses de los menores cambian conforme crecen y el apoyo del entorno también es importante para sentirse integrados. «Por ejemplo, a las niñas adolescentes les suele gustar las cosas de ropa, de maquillaje, pero estos niños suelen tenerlos más restringidos y enfocados. A Jimena le gustan los videojuegos pero no encuentra ninguna niña a la que le gusten, solo a los niños», expone Gema.

La madre indica que «cuando son más pequeños es más difícil para la familia porque hay que ir a las terapias» y acudir a nuevos -y muchas veces desconocidos- recursos. «Ahora ella es más consciente de que tiene diferencias con sus amigos», apunta Gema, que recuerda que «el autismo no es algo homogéneo». «Cada alumno tiene unas necesidades y es difícil atenderlas», comparte. De ahí la importancia de contar con medios en la escuela. «Falta mucha inversión y formación al profesorado, porque creen que con que haya una persona es suficiente y no lo es», afirma.