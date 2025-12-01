Santos Cerdán cobró 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral en Zaragoza

Salen a la luz nuevas revelaciones en la investigación que rodea al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por las presuntas mordidas en la adjudicación de obras públicas y, ahora, con una vinculación directa con una operación destacada de la recta final del Gobierno de Aragón liderado por Javier Lambán, como fue la simbólica demolición de los antiguos edificios de la Universidad Laboral de Zaragoza en el año 2023 para convertirlos en terreno industrial en el que ya se ha instalado un gran centro logístico de la compañía Inditex.

Según ha adelantado El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado pagos de hasta 100.000 euros a Cerdán por esta operación. Según señala la información, se estima que Acciona pagó 6,7 millones de euros a Santos Cerdán en concepto de presuntas comisiones ilegales. El exsecretario de Organización del PSOE recibía presuntamente los fondos a través de Servinabar 2000 SL, una mercantil de la que era socio desde 2016.

La información de 'El Confidencial' relata una de las operaciones que no han sido abordadas todavía en el sumario del caso Koldo y que se produjo en marzo de 2023, después de la salida de José Luis Ábalos y cuando Cerdán ya era el número 3 de Ferraz.

El Gobierno de Aragón convocó una subasta para adjudicar las 38 hectáreas de suelo de la Universidad Laboral de Zaragoza, que llevaba décadas clausurada y sin uso, con el objetivo de transformar esos suelos, ubicados en Malpica, en terreno industrial para la instalación de una gran empresa, en este caso, Inditex.

La ganadora de la subasta fue la constructora aragonesa Montepino. La Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) del Ministerio de Vivienda, con Raquel Sánchez al frente en ese momento, y que era propietaria de parte de los terrenos, oficializó la venta en diciembre de 2023, aunque los trabajos habían comenzado a principios de año.

Los presuntos pagos de Erri Berri SL

Tal y como relata El Confidencial, el coste del derribo de los 15 edificios y 11 construcciones menores que conformaban el centro universitario se presupuestó en 6 millones de euros. Montepino encargó los trabajos a Acciona, pero esta compañía los subcontrató a su vez con una empresa de Olite (Navarra) especializada en demoliciones, Erri Berri SL.

La contabilidad de Servinabar 2000 SL, en la que figuraba como único administrador un socio y amigo del exdirigente socialista, Joseba Antxon Alonso Egurrola, refleja que la mercantil recibió precisamente dos pagos de Erri Berri SL, por cuantías de 50.215 euros a finales de 2023, y de más de 49.000 euros a principios de 2024.

EN IMÁGENES | El último edificio de la Universidad Laboral de Zaragoza / Ángel de Castro

Según señala el diario, esos cerca de 100.000 euros transferidos en total por Erri Berri SL a Servinabar 2000 SL corresponderían al pago de una comisión por "gestiones comerciales y desarrollo técnico". Y así, se está investigando que el exsecretario de Organización del PSOE y Antxon Alonso habrían aprovechado su relación con Acciona para que esta compañía encargara el derribo de las edificaciones de la Universidad Laboral de Zaragoza a la empresa de demoliciones de Olite.

La Universidad Laboral, reducida a la nada en menos de un mes / Ángel de Castro

El presidente de Erri Berri SL, Félix Azcona, defiende en la información publicada que todos los pagos fueron legales y quedaron documentados en varias facturas y recuerda que se trataba de un trabajo para una empresa privada.