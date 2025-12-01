Segundo día de huelga en Jevaso y nueva protesta frente a Zara en Zaragoza

Los trabajadores de Jevaso en Zaragoza han vuelto a secundar masivamente la segunda jornada de huelga de 24 horas convocada por UGT y CCOO por el conflicto laboral abierto en la empresa por la aplicación del nuevo convenio colectivo del sector en esta auxiliar del grupo Inditex. El paro, que afecta también a los centros de la empresa ubicados en Arteixo (La Coruña), Cataluña y Madrid, había sido convocado desde las 22.00 horas del sábado 30 de noviembre hasta las 22.00 horas del lunes 1 de diciembre.

El paro está siendo secundado por el 90% de la plantilla indefinida de la planta de Zaragoza, que emplea a unos 300 trabajadores fijos, según estimaciones de los sindicatos.

Al igual que ocurrió el pasado 24 de noviembre, decenas de trabajadores se han concentrado esta mañana en la glorieta Sasera de Zaragoza, frente a las puertas de la tienda Zara ubicada en el número 3 del paseo de las Damas, en el centro de la capital aragonesa.

La protesta, que cuenta con el respaldo mayoritario de la plantilla, surge del profundo malestar provocado por la fórmula que la empresa aplica para calcular el Salario Mínimo Garantizado (SMG). Los sindicatos denuncian que Jevaso incluye en ese cálculo complementos y pluses que, según su interpretación, no deberían computarse, lo que reduce el impacto real del salario garantizado y recorta el poder adquisitivo de los trabajadores.

Jevaso, que presta servicios integrales como gestión de devoluciones, planchado y triangulación de envíos para firmas como Zara, encara así un impacto directo en su cadena de suministro durante la campaña comercial más intensa del año si no se resuelve el conflicto laboral.

Llamamiento a la negociación

Desde la plantilla critican especialmente que la compañía utilice esta práctica para "absorber y neutralizar" parte de los incrementos salariales que deberían percibirse de forma íntegra, que los criterios aplicados "no han sido negociados" con la representación legal de los trabajadores "ni comunicados de manera transparente" y que la fórmula genera "agravios comparativos entre categorías, perjudicando sobre todo a las personas con mayor antigüedad y compromiso con la empresa", según recoge UGT en un comunicado.

Los trabajadores exigen un cálculo "correcto y no manipulable" del SMG que excluya los complementos que no deben formar parte de la base, "transparencia absoluta" en los criterios utilizados por la dirección y la apertura "inmediata d"e una negociación real que garantice la aplicación del salario mínimo sin perjuicios para la plantilla.

Por primera vez, todos los centros de Jevaso en España secundan una misma convocatoria de huelga, una acción que afecta a cientos de empleados y que busca mostrar el rechazo colectivo a estas prácticas.

El comité de huelga ha instado a la dirección de la empresa a escuchar a la plantilla. “Cuando la empresa no escucha, la plantilla levanta la voz”, remarcan en un comunicado.