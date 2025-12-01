Cada vez más alumnos con autismo en Aragón: crece un 53% el número de niños con TEA en las aulas en tres cursos

Cada vez son más los alumnos con autismo. A nivel nacional y también autonómico. Así se desprende del último informe de la Confederación Autismo España, que revela que el número de estudiantes con TEA (Trastorno del Espectro Autista) creció cerca de un 53,4% en Aragón en tan solo cuatro cursos. Porque pasó de contar con cerca de 1.300 en el 2020-2021 a tener 1.965 en el 2023-2024. Pero lo que no ha crecido al mismo ritmo, denuncian distintos expertos, son los recursos para atender a las personas con autismo. «Hay más que hace unos años, pero no son suficientes», sostiene María José Plumed, gerente de Autismo Aragón.

En el curso escolar 2020-2021, Aragón contaba con 1.281 alumnos TEA. Cuatro años más tarde eran 1.965. A nivel nacional, según el mismo informe realizado en base a la información del Ministerio de Educación, pasó de haber 19.023 niños con autismo en las aulas en el curso 2011-2012 a 91.877 en el 2023-2024, lo que refleja un aumento del 382,98% en 13 cursos.

«El aumento se debe a muchas causas juntas», indica Plumed. Menciona el incremento de diagnósticos y también de la conciencia sobre qué es el autismo. «A la gente ya no le suena tan raro y hay más información en los colegios y en Atención Primaria», afirma.

El incremento también se explica por los cambios en los criterios de diagnóstico y el aumento de la formación a los profesionales, apunta José Antonio Oliva, psicólogo sanitario y educativo y miembro del Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón (COPPA). Los criterios diagnósticos se han ampliado y, por ejemplo, desde hace una década ya no se diagnostica Asperger, sino que este se ha integrado en el TEA.

Oliva indica que con ello ha evolucionado también «el nivel de formación de los profesionales», ahora mucho mayor que entonces. «Se ha pronunciado mucho esta parte y ahora los criterios para definir el trastorno son más claros», afirma. El psicólogo explica que hay tres niveles de gravedad del TEA, según establece el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. «Los niveles 2 y 3 son los de afectación grave y que generan dependencias más importantes, pero el 1, e incluso a veces también el 2, se puede confundir con otros trastornos», desarrolla.

Oliva matiza que también puede suceder que, en este primer nivel, el TEA no se diagnostique hasta que se dan situaciones de acoso escolar o de dificultad de relaciones sociales con otros compañeros. Son «pistas» que pueden llevar a un posterior diagnóstico.

En esta línea, el psicólogo denuncia que «hay un problema dentro del TEA», que es quién hace el diagnóstico. «A veces se pasan la pelota de un lado a otro, de las asociaciones a Educación, a los profesionales de salud mental...», expresa. «En principio debería hacerlo un psicólogo o un psiquiatra clínico, pero estos profesionales no están en el día a día de un menor con TEA, y se necesita ver a los niños en su desarrollo para valorarlo», afirma.

Porque, inciden tanto Plumed como Oliva, el autismo es distinto en cada niño. Por eso, en función de las necesidades que presenta el alumno, vinculadas al nivel de TEA, y de los recursos que requiere para satisfacerlas, las familias optan por los colegios ordinarios o por los de Educación Especial. Si se atiende al estudio de la Confederación Autismo España, son las aulas de los primeros las que registran un mayor número de escolares con autismo.

Según los datos del informe, en 2023-2024 un 83,46% de los alumnos TEA acudía al colegio ordinario, mientras que el 16,54% restante optaba por los de Educación Especial en Aragón. También eran las escuelas ordinarias las que concentraban mayor número de estudiantes con autismo en el curso 2020-2021, con cerca de un 85% en ellos frente al 15% que lo hacía en los centros de Educación Especial.

Falta de recursos

Sin embargo, si se analiza la evolución que se ha producido desde el curso del covid hasta cuatro años más tarde, llama la atención que el incremento porcentual ha sido mucho mayor en las aulas de Educación Especial, que es a las que tiende a acudir el alumnado con mayor nivel de autismo al ser centros más especializados que deberían, por tanto, contar con un mayor despliegue de recursos.

Del estudio se desprende que, en el curso 2020-2021, en Aragón había 198 estudiantes TEA en los centros de Educación Especial, que aumentaron hasta los 325 en tan solo cuatro cursos. Es decir, un 64,1% más. En el caso del resto de centros, el incremento de alumnado con autismo ha sido de un 51,5%: frente a los 1.083 del año de la pandemia, los 1.640 de 2023-2024.

Y entre las posibles causas del aumento en la Especial está la falta de recursos para atender al alumnado en los centros ordinarios. El psicólogo recuerda que «hay una variabilidad muy grande». Lo ejemplifica: «Hay algunos que no hablan y otros que al revés, tienen una expresión oral muy buena pero más dificultad en las relaciones sociales».

Oliva afirma que «la tendencia es ir hacia la integración (del alumnado) en la (educación) ordinaria», pero también recuerda algunas claves imprescindibles en las aulas para que los estudiantes TEA puedan recibir la educación que requieren. «Se necesita formación al profesor del aula para trabajar la inclusión y la forma de integrar a los niños con autismo en clase, porque sino se quedan marginados», expone. Oliva hace hincapié en esta formación base, que ahora dice que flaquea para todos los docentes.

A ellos se suman luego los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL). «Son profesionales que apoyan a los niños y adaptan los contenidos de lo que se está dando en clase para que haya una integración real en el aula y no esté cada uno por su lado», indica, y remarca que esta es una tarea «difícil», más si no se forma a todos los docentes.

A este personal «hay que añadir el auxiliar», dice Oliva, que detalla que «es la persona de referencia del niño en el centro». El psicólogo apunta que también en ellos hay un déficit de estudios porque requieren de una formación previa específica para trabajar con alumnos TEA y de cuestiones tan básicas como «tiempo para poder coordinarse con el resto de profesores», algo que ahora mismo brilla por su ausencia, según indica el experto. «No pueden asistir a los claustros ni a nada», concreta.

A esta situación se suma que estos especialistas «se renuevan cada año», dice Oliva, que agrega que ello «hace flaco favor» a los niños con autismo. «Se tienen que hacer al auxiliar, al PT y al AL, y, cuando lo consiguen, llega el año siguiente y cambian a la persona de referencia y todo es nuevo», critica.

«Hay más recursos que hace unos años, pero no puedo decir que sean suficientes», afirma Plumed, que pone el foco en el medio rural, donde es más común la escasez de medios. La gerente apunta que en lo que va de curso Autismo Aragón no ha recibido ninguna queja por falta de auxiliares, aunque recuerda que «eso no quiere decir que no la haya».

Los profesionales coinciden en que se ha avanzado en la formación de los alumnos TEA, pero aún queda camino por recorrer. También para romper los estigmas. «Falta muchísimo, pero empieza a florecer. Poco a poco se está quitando la venda», sostiene Oliva, que concluye: «Siempre que se trabaje bien los problemas emocionales que puedan surgir de ansiedad, de depresión, de posible acoso, etc., el tema escolar fluye. Pero si existen todos esos problemas que generan dificultades en el día a día, eso dificulta los estudios».