Ni Zaragoza ni Huesca: este es el municipio aragonés donde más caro sale comprar un piso

El precio medio en la comunidad ya alcanza los 1.850 euros por metro cuadrado

Una familia ante el escaparate de una inmobiliaria, en una imagen de archivo.

Una familia ante el escaparate de una inmobiliaria, en una imagen de archivo. / El Periódico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El precio de la vivienda de segunda mano en Aragón alcanzó en noviembre los 1.850 euros por metro cuadrado, un 6,3% más que hace un año y ligeramente por encima de la variación mensual del 0,4%, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. Una vivienda estándar de 80 metros cuadrados se ofrece de media en 148.022 euros, frente a los 139.271 euros de noviembre de 2024.

Las tres provincias presentan una evolución desigual: Huesca encabeza el crecimiento interanual (12%), seguida de Zaragoza (6,7%), mientras que Teruel registra un descenso del 2%. En precios, Zaragoza lidera con 1.948 euros/m², por delante de Huesca (1.855 euros/m²) y Teruel (1.168 euros/m²).

En el ámbito municipal, destaca el incremento interanual de Fraga (81,3%), seguida de Calatayud (39,9%), Utebo (24,5%) y Monzón (17,4%). También crecen Sabiñánigo (9,7%), Zaragoza capital (8,2%), Jaca (8,1%) y Huesca capital (3,5%). En valores absolutos, Jaca presenta el precio más alto (2.458 euros/m²), seguida de Zaragoza (2.352 euros/m²), Utebo (1.839 euros/m²) y Fraga (1.832 euros/m²).

El incremento aragonés queda no obstante, lejos de los aumentos superiores al 20% registrados en regiones como Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias, Región de Murcia o Canarias, y se sitúa en la parte media de la tabla autonómica, por encima de territorios como Navarra (4,5%), Castilla-La Mancha (5,9%) o Extremadura (4,0%).

A nivel nacional, el mercado continúa presionado por la escasez de oferta frente a una demanda que, según Fotocasa, la cuadruplica.

