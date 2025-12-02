Alfonso Guerra liderará el homenaje a Javier Lambán en el premio Gabriel Cisneros

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra liderará el homenaje a Javier Lambán este jueves, con la entrega a título póstumo del premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales. El histórico socialista será el encargado de leer la loa al expresidente del Ejecutivo aragonés, en una emotiva cita que tendrá lugar en la sede del Gobierno de Aragón y que servirá para volver a poner en valor la figura del político ejeano fallecido el pasado 15 de agosto.

Alfonso Guerra continúa así participando en los recuerdos a Lambán. La semana pasada, en el Senado, Guerra fue uno de los intervinientes en la jornada de la Cámara Alta que sirvió para recuperar la figura del presidente de Aragón entre 2015 y 2023. Lambán finalizó su carrera política precisamente en el Senado, como senador por designación autonómica, antes de abandonar el liderazgo del PSOE en la comunidad y dejar libre su escaño en la Cámara Alta. La semana pasada, el expresidente Felipe González, el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, y el expresidente de Asturias, Javier Fernández, también glosaron la figura del aragonés y pusieron en valor su papel en la política autonómica y nacional durante la última década.

El exvicepresidente del Gobierno con Felipe González pronunciará un discurso emotivo para ensalzar la figura del aragonés, con el que ha estado unido en los últimos años de su vida política. Tanto Guerra como Lambán como González han sido algunos de los rostros más reconocibles del socialismo español que han criticado con más vehemencia a Pedro Sánchez y su manera de gestionar el PSOE y el Gobierno de España, especialmente por sus relaciones con el independentismo catalán.

A la entrega del Gabriel Cisneros, que se celebrará en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, acudirá también la viuda de Lambán, Marisa. También lo harán los fiscales del Procés catalán (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena), premiados con este galardón el año pasado. José Ángel Biel y Antonio Piazuelo representarán a los miembros de las cortes constituyentes, que recibieron el galardón en 2023, cuando el Gobierno de Jorge Azcón puso este reconocimiento en marcha. También está confirmada la presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán.

Homenaje en el Senado

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra recogió durante el homenaje en el Senado el "sueño" del expresidente aragonés Javier Lambán de lanzar un proyecto destinado a las nuevas generaciones con el objetivo de difundir en los institutos y las universidades las "ideas de la convivencia de la Transición" antes del centenario del inicio de la Guerra Civil. El exvicepresidente cree que para llevar adelante este "sueño" de Lambán se habría de crear un "ejército de misioneros" que lleven a institutos y universidades la "palabra de los demócratas", sin importar "su adscripción partidaria", para impartir conferencias sobre el espíritu de la Transición.

Asimismo, ha lamentado el "acoso político" que, a su juicio, sufrió Javier Lambán durante los últimos años de su vida: "Vivimos un mundo político en el que con frecuencia se relega a permanecer en la orilla a los capitanes con destreza y experiencia, mientras se entrega el barco a los grumetes".