Aragón y Andalucía unen fuerzas para garantizar el futuro de una "joya forestal" presente en Zaragoza

El pinsapo (Abies pinsapo Boiss), considerado una "joya forestal", cuenta desde este martes con un nuevo marco de protección fruto de la cooperación entre Aragón y Andalucía. Ambas comunidades han firmado un protocolo que establece una estrategia conjunta para gestionar, conservar y mejorar esta especie de abeto relicta, en peligro de extinción en Andalucía, así como los enclaves oficialmente reconocidos en el Catálogo Nacional de Regiones de Procedencia.

Aunque su distribución natural se limita a zonas húmedas y montañosas del sur peninsular, el pinsapo encuentra en Aragón "un enclave singular y sorprendente": el rodal de Orcajo (Zaragoza), plantado en 1913 por el ingeniero de montes García Cañada en el monte “Fuentes del Villar”. "Contra todo pronóstico", esta repoblación no solo se ha adaptado a un clima mucho más seco del habitual, sino que presenta una regeneración natural vigorosa y un crecimiento notable frente a otras especies forestales presentes, como el pino silvestre, pino laricio y pino rodeno. Desde 2018, está declarado Arboleda Singular por el Gobierno de Aragón y constituye un reservorio genético de gran interés para el futuro de la especie.

“Es un ejemplo de defensa activa de la naturaleza”, ha señalado Blasco, quien ha recordado la importancia de la gestión forestal: “No podemos permitir que los montes crezcan de manera desordenada, ya que esto incrementa significativamente el riesgo de incendios”. Su homóloga andaluza, Catalina García, ha explicado que el protocolo firmado permitirá a ambas comunidades autónomas “trabajar de manera coordinada en la conservación y preservación del pinsapo y su bosque, el pinsapar”.

"Hemos acordado intercambiar no solo conocimientos y experiencias, sino también materiales de reproducción que permitan estudiar el comportamiento de la especie en distintos entornos y preparar su adaptación frente a los efectos del cambio climático”, ha explicado García. Además, se creará una Comisión de Seguimiento con representación paritaria de ambas administraciones para velar por la correcta ejecución de los compromisos adquiridos, promover nuevas medidas y resolver cualquier cuestión interpretativa.

El protocolo, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, no implica dotación económica directa, pero contempla acciones concretas de gran valor técnico. Entre ellas se incluyen el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en planificación forestal, ordenación de montes y selvicultura específica del pinsapo; el intercambio de materiales forestales de reproducción entre las distintas regiones de procedencia; la prestación de apoyo técnico cuando una de las partes lo requiera; la organización de jornadas científico-técnicas sobre gestión y conservación de pinsapares; y la participación conjunta o coordinada en estudios y proyectos de ámbito nacional o internacional.