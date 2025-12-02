Aragón apuesta por la retención de talento con las Becas de Excelencia: "El esfuerzo que hoy premiamos construirá el futuro de la comunidad"

Un total de 150 estudiantes de grado han obtenido una Beca de Excelencia del Gobierno de Aragón, una ayuda destinada a premiar el esfuerzo académico y fomentar que jóvenes talentosos se formen en la comunidad aragonesa. La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha recibido este martes a algunos de los estudiantes becados con esta ayuda de 2.500 euros, que ha remarcado que es fruto de un expediente académico brillante.

Según han informado desde la consejería de Empleo, Ciencia y Universidades, este año se ha aumentado el número de becas de grado pasando de las 110 a las 1.500. Son 40 más que en la convocatoria anterior. Estas ayudas, ha indicado la consejera, reconocen la excelencia académica y son también "una apuesta clara por la retención y atracción del talento", que ha afirmado que es uno de los "ejes prioritarios" de la consejería que lidera y del Gobierno de Aragón. "Queremos que nuestros jóvenes se queden aquí a estudiar y no tengan que irse fuera por falta de oportunidades", ha subrayado.

Los datos de la consejería concretan que el 75% de los becados están cursando grados Biosanitarios y STEAM, estudios altamente demandados por los alumnos y por el mercado laboral. Además, el 30% procede de zonas rurales, lo que para la consejería es símbolo del "cumplimiento de la importante función vertebradora de la universidad haciendo que las oportunidades lleguen a todo el territorio".

La consejera ha informado de que, en dos años, se han concedido 260 becas de grado, con una inversión global de cerca de 700.000 euros. En el encuentro con la consejera, los alumnos han podido compartir por qué han elegido estos grados, cómo han iniciado el curso universitario, en qué les ha ayudado la beca y cuáles son sus inquietudes más inmediatas y a futuro. Algunos de los estudiantes han acudido con sus padres, a los que la consejera también ha felicitado.

"El esfuerzo que hoy premiamos será el que construirá el futuro de Aragón", ha afirmado Forniés, que ha subrayado que "la excelencia y el talento son dos palabras que definen ese futuro". "Quiero que sepáis que Aragón apuesta por vosotros y por vuestro talento", ha comunicado Pérez Forniés a los estudiantes.