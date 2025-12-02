Aragón solicita al ministerio convocar la Sectorial de Educación para debatir la reducción de ratios y carga docente

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha remitido este martes una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la que reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación para debatir el anteproyecto de ley que modifica la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en la enseñanza no universitaria.

En ella, Hernández traslada que la importancia del asunto a tratar, que es fundamentalmente la reducción de ratios y de la carga docente, es muy relevante y tiene un impacto directo en las comunidades con competencias transferidas. Así, sostiene que el debate debería sustanciarse en el seno de la Conferencia Sectorial, con presencia de todos los consejeros autonómicos, y no en la Comisión de Personal, un órgano de carácter técnico integrado por directores generales. Aragón no asistirá a la Comisión de Personal de este miércoles.

"Llevar el debate a la Comisión de Personal supone sustraer las funciones previstas para la Conferencia Sectorial en el artículo 3 de su reglamento de funcionamiento", recuerda. Entre estas funciones figura expresamente el "servir de cauce de información y participación en los procesos de elaboración de las normas educativas".

Tal y como ha manifestado en otras ocasiones, Aragón defiende que el ministerio debe garantizar un diálogo real, transparente y respetuoso con las comunidades. E insiste en que la vía adecuada para ello es la Conferencia Sectorial de Educación, donde se abordan las cuestiones estratégicas y de mayor trascendencia para el sistema educativo.

Hernández ha querido dejar claro que Aragón no se ha posicionado en contra de las medidas anunciadas por el ninisterio, como la reducción de ratios o la limitación de la carga horaria lectiva para el profesorado. De hecho, la comunidad ha rebajado ya ratios en los últimos años y tiene implantadas estas mejoras laborales para los docentes, por lo que el Gobierno central llega tarde una vez más.

Este curso los docentes de Secundaria están ya a un máximo de 18 horas lectivas y, a partir del próximo curso, los de infantil y primaria tendrán un tope de 23 horas. Todo, gracias al acuerdo de mejoras salariales y laborales alcanzado y financiado por el Ejecutivo autonómico con un presupuesto de 126 millones hasta 2027.

Aragón entiende, no obstante, que cualquier reforma impulsada por el ninisterio debe venir acompañada de una memoria económica, que garantice transferencias suficientes a las comunidades para poder desarrollarla. "Quedo la espera de la convocatoria de la Conferencia Sectorial en la que podamos debatir este asunto de enorme trascendencia con el exclusivo interés de la búsqueda de la mejora de nuestro sistema educativo", concluye la misiva.