Comienza la huelga en el instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva: "Nos faltan profesores, conserjes, limpieza... ¡Un montón de cosas!"

Una mañana pasada por agua y marcada por los pitidos, por los clamores e incluso por las canciones de protesta de los profesores, alumnos, madres y padres que este martes han secundado la primera jornada de huelga del instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva. Según informan desde la AMPA (Asociación Madres y Padres de Alumnos), tres autobuses con unas 55 plazas cada uno, cubiertas en su mayoría por estudiantado, se han desplazado hasta el edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, para clamar por soluciones ante una falta de personal -de limpieza, conserjería y administración- que denuncian que sufren desde hace tiempo. La huelga está convocada hasta el jueves 4 de diciembre. El Gobierno de Aragón ha establecido servicios mínimos de 25% de personal docente más una persona de dirección.

"Queremos personal, contratado por DGA", han gritado al unísono múltiples voces. Entre ellas, las de Leticia y Héctor, que desde hace tres y dos años respectivamente ejercen la docencia en el Martina Bescós y que han afirmado que "el centro ha ido creciendo tanto en alumnos como en extensión, pero el personal no ha aumentado". "No es ninguna reivindicación propia como profesores. Esto es todo para los chicos y sus familias, porque falta personal administrativo, de limpieza, de conserjería, ordenadores, fotocopias, calefacción...", ha explicado él, que es docente de Historia.

Lo ha ejemplificado al compartir que "ahora, la limpieza de un centro de 9.000 metros cuadrados la están llevando a cabo dos personas a jornada no completa". Héctor ha asegurado que la situación de este curso escolar ha sido "la gota que ha colmado el vaso" porque estos son problemas que arrastran desde hace tiempo. "Desde la apertura del centro hace cinco años", ha matizado Leticia, que da clase de Matemáticas. El docente de Historia ha subrayado que lo de ahora empiezan a tener "características infrahumanas", en el instituto.

Los profesores han lamentado también que, mientras este centro público y otros sufren falta de personal, el Gobierno de Aragón impulse la concertación del Bachillerato y la enseñanza de 2 a 3 años, etapas no obligatorias. "Han destinado un dinero que tendría que ser para causas públicas a la privada", ha denunciado Héctor bajo la lluvia.

A su alrededor, alumnas como Carla, Daniela, Yasmin y Carmen, que cursan 3º de Secundaria. "Venimos a concentrarnos, a protestar por los derechos que no tenemos y que la gente está diciendo que sí tenemos", ha subrayado Carmen. Y una de sus compañeras ha agregado: "Nos haltan profesores, conserjes, limpieza... ¡Un montón de cosas!". Las estudiantes han explicado que "las clases suelen estar bastante sucias".

De fondo, pitidos y reivindicaciones. "Tomasa, escucha, Cuarte está en la lucha", clamaba a la consejera de Educación el profesorado rodeado de muchos de sus alumnos. "Hemos decidido lanzarnos a esta huelga para hacer ver que estamos en una situación en la que no nos deberíamos encontrar", ha explicado Roberto, que da clases de Geografía e Historia, y que ha afirmado que "hace mucho tiempo que deberían haber datodo al centro del personal necesario". Ha estimado que han secundado la huelga unos 76 docentes de los 93 que componen el claustro, lo que ha calificado de un "seguimiento masivo".

Desde el Departamento de Educación han indicado que el seguimiento ha sido del 67,74%. Asimismo, han explicado que el Martina Bescós tiene los puestos de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es la misma que la de los institutos de similares características y número de alumnado, "cubiertos". Es decir, que la plantilla está al completo. Han recordado que la consejería tiene un compromiso de estudiar, junto a Función Pública, las RPT de los centros de mayor tamaño.

Desde Educación han planteado al instituto, como solución a corto plazo, que contrate personal de limpieza a través del servicio centralizado. Pero las familias se han mostrado críticas con esta medida y han subrayado que hay ocasiones en las que es el propio alumnado el que limpia el instituto. "Hay clases que no están limpias, cierran aseos porque no les da tiempo a poder limpiar todos...", ha apuntado Eva, madre de Alejandro, que cursa 1º de Bachillerato. Y ha lamentado la "dejadez" por parte de la administración.

Y es que en la concentración no han faltado las familias, que desde el primer momento han respaladado al profesorado y equipo directivo. La presidenta de la AMPA es Arancha, que ha recordado que se han desplazado al Pignatelli porque "la situación ha llegado a un punto insostenible". "No podemos seguir así. Son muchos años de reivindicaciones. Un centro que crece a 100 alumnos por año y con el mismo personal que cuando se creó", ha subrayado. Arancha ha especificado que requieren al menos dos personas más de administración, otro conserje y dos personas más de limpieza.