Así avanza Aragón hacia una información clara y accesible para todas las personas

Creando Espacios Accesibles, la Red de Accesibilidad Cognitiva formada por Plena inclusión Aragón y sus entidades, ha celebrado este martes el evento ‘Aragón, fácil de entender. Buenas prácticas de accesibilidad cognitiva’ en Zaragoza donde ha reconocido el trabajo diario de EL PERIÓDIO DE ARAGÓN "por ser el primer periódico del mundo en legua española en adaptar a lectura fácil las noticias de actualidad, haciendo accesible por primera vez el derecho a la información para toda la ciudadanía".

Este encuentro se ha organizado con la finalidad de avanzar en el conocimiento y la aplicación de la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos en Aragón, tanto por parte del sector público como del privado. Y, a la vez, con la intención de brindar un reconocimiento a las buenas prácticas de las administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales e iniciativas comunitarias que han producido mejoras en el ámbito de la accesibilidad cognitiva en nuestra comunidad autónoma, acompañando al movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón en el camino hacia una accesibilidad verdaderamente universal.

Desde 2022, la accesibilidad cognitiva es un derecho en nuestro país, pero también un imperativo legal que toda Administración pública o empresa deben respetar y promover. Se trata de un derecho llave para los colectivos con dificultades de comprensión, como el de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también para las personas con deterioro cognitivo por causa de la edad u otras circunstancias, o aquellas no conocen bien el idioma, porque abre la puerta al pleno ejercicio del resto de los derechos en igualdad de condiciones.

El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, recoge el galardón. / Josian Pastor

Consiste en que todo a nuestro alrededor se entienda fácilmente, para que todas las personas, al margen de sus capacidades, puedan tener una vida plena y autónoma. Una tarea que no sería posible sin la implicación de toda la sociedad.

Como ha reconocido en su intervención el presidente de Plena inclusión Aragón, Santiago Villanueva, la cognitiva es quizás la faceta menos conocida de la accesibilidad universal. Sin embargo, “para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es fundamental, porque es la característica que tienen los objetos, lugares, edificios y textos, que hace que todas las personas puedan entenderlos y utilizarlos con facilidad y les ayuda a entender el mundo que les rodea”.

En el encuentro han intervenido también el director general de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, Ángel Val, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y José Luis Catalán, presidente del consejo territorial de la Once en Aragón. Las instituciones a las que representan hacen posible, con su apoyo, el trabajo de Creando Espacios Accesibles.

A través de la red de Creando Espacios Accesibles, Plena inclusión Aragón y sus entidades trabajan junto a empresas, administraciones, entidades y colectivos sociales para ayudarles en la tarea de avanzar hacia la plena accesibilidad universal, mediante la aplicación de la accesibilidad cognitiva a distintos entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, herramientas y dispositivos, de tal forma que permita su fácil comprensión.

Forman parte de esta red personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de todo el territorio aragonés que, apoyadas por personal técnico de Plena inclusión Aragón y sus entidades, son las encargadas de validar que todos esos elementos sean verdaderamente accesibles cognitivamente, pues indican aquello que no se entiende bien, y lo adaptan para hacerlo más comprensible.

Las entidades que integran la red, además de la federación autonómica de Plena inclusión, son Atadi (Teruel y provincia), Adispaz (La Almunia de Doña Godina), Amibil (Calatayud), Valentia (Huesca y provincia), Utrillo y Kairós (Zaragoza).

En el evento de este martes, celebrado en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja Inmaculada, se han entregado distinciones a las organizaciones aragonesas que han apostado por la accesibilidad cognitiva, de la mano de Creando Espacios Accesibles.

Entre sus premios, en la categoría de Administraciones públicas se encuentra el Gobierno de Aragón, por su iniciativa Gobierno Fácil para facilitar la comprensión de normas, documentos administrativos y procedimientos a todos los aragoneses y aragonesas, sean cuales sean sus capacidades; la Subdelegación del Gobierno en Huesca, en representación del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, por la adaptación a lectura fácil de la guía de los puntos violeta; el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina, por la mejora de la accesibilidad cognitiva en los distintos espacios y recursos públicos de la localidad; y el Ayuntamiento de Artieda, por crear un folleto en lectura fácil sobre todas las posibilidades que ofrece este municipio de la Comarca de la Jacetania.

En la de Empresas e instituciones las galardonadas han sido Avanza, por implementar medidas que facilitan el uso del transporte urbano en Huesca; CaixaBank, por crear un protocolo de actuación para la atención de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las oficinas del banco; Endesa, por ayudar a convertir Andorra en el primer pictopueblo de Aragón, señalizando con pictogramas lugares y edificios singulares, equipamientos públicos y negocios privados, de forma que todo el mundo los pueda identificar de forma sencilla y visual; el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), por ayudar a convertir la accesibilidad cognitiva en un nicho de empleo para las personas con discapacidad intelectual, mediante la creación de manuales para su formación como validadoras.

Las iniciativas del tercer sector reconocidas han sido Atelier de Ideas, por el proyecto ‘Al buen clima, San José se arrima’, para reverdecer un parque y hacer cartelería accesible para concienciar sobre la necesidad de espacios verdes en este barrio de Zaragoza; y el Equipo de validadores del proyecto Cultura Aragonesa con Pedro Saputo de la red de Creando Espacios Accesibles, por crear la primera adaptación cognitivamente accesible de un clásico de la literatura aragonesa.

En cuanto a las instituciones reconocidas por haber impulsado la Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Aragón se encuentran la Fundación la Caixa, porque fue la primera entidad que dio apoyo a la accesibilidad cognitiva en Aragón, financiando la red de Creando Espacios Accesibles; y la Fundación ONCE, por su apoyo incondicional a la Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Aragón a lo largo de su casi una década de existencia.

En la categoría de medios de comunciación, además de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, también han reconocido el papel de la Cadena SER Calatayud, porque lleva más de 20 años haciendo la radio más accesible, facilitando la participación de las personas con discapacidad intelectual a través de su programa ‘La voz de Amibil’.