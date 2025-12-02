DO Cariñena: tradición e innovación en el Vino que nace de las Piedras

La DO Cariñena, una de las denominaciones de origen más antiguas de España y la más antigua de Aragón, afronta el presente con los pies bien anclados en una tradición milenaria pero la mirada puesta en el futuro y la innovación. Su conocido como Vino que nacen de las Piedras, fruto de suelos pedregosos donde la vid desarrolla sus mejores cualidades, se reinventan con la línea “Garnacha Nueva de Cariñena”, diseñada para atraer a nuevos públicos.

Todo ello en un año muy especial en el que precisamente la villa de Cariñena ostenta el título de Ciudad Europea del Vino 2025.

Desde aquí te damos unas pautas para descubrir sus 16 municipios, sus 25 bodegas y para saber dónde probar estos vinos que encajan tanto en la mesa como como a la hora del vermú o en el tardeo. Y todo ello, sin salir de Aragón.

DO Cariñena: Una denominación centenaria que no deja de reinventarse

La DO Cariñena figura entre las más veteranas de España y su extensión, su diversidad de microclimas y su tradición vitivinícola han hecho de ella un referente no solo en Aragón, sino también en el panorama nacional e internacional.

Pero longevidad no es sinónimo de inmovilismo: la denominación ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de consumo aplicando modernas innovaciones y técnicas enológicas y arriesgadas estrategias de mercado y comunicación.

Prueba de esa capacidad de adaptación es el lanzamiento este mismo año de “Garnacha Nueva de Cariñena”: vinos de garnachas jóvenes, de la vendimia del año, de baja graduación alcohólica y gran frescura, pensados para un consumo más informal y cotidiano.

Qué hace diferente a la 'Garnacha Nueva de Cariñena'

Bajo la marca global "Garnacha Nueva de Cariñena", tres importantes bodegas de la denominación —Grandes Vinos, Bodegas San Valero y Bodegas Paniza— reinterpretan esta variedad emblemática de la zona para dar respuesta tanto a las tendencias del mercado como a la voluntad de ampliar el público de la garnacha y captar a nuevos consumidores.

La novedad principal de la gama "Garnacha Nueva de Cariñena" es su enfoque: vinos ligeros (alrededor de 11º), afrutados, fáciles de beber y con una imagen moderna y compartida que cada bodega personaliza: "Hoy” (Grandes Vinos), “Cierzo” (Bodegas San Valero) y “Momento Clave” (Bodegas Paniza).

¿Por qué se llama el Vino que nace de las Piedras? La etiqueta de el Vino que nace de las Piedras no es solo un eslogan publicitario, es mucho más. Este lema resume perfectamente una de las principales señas de identidad: sus suelos pedregosos, que proporcionan condiciones únicas para el cultivo de la vid. Un terreno más difícil de trabajar, pero del que nacen uvas más concentradas, intensas y aromáticas. De hecho, un estudio sobre la caracterización de sus terroirs diferenció seis grandes tipos de suelo, cada uno con sus propias particularidades. Esta diversidad permite sacar el máximo partido a distintos vinos, dotándolos de originalidad y de gran variedad de olores y colores.

En la actualidad, la DO Cariñena está integrada por 16 municipios y 25 bodegas. / DO CARIÑENA

16 municipios y 25 bodegas con unas raíces milenarias

La DO Cariñena se extiende por una superficie de 13.150 hectareas de viñedos repartidas en 16 municipios y, a día de hoy, cuenta con 25 bodegas adscritas y 1.270 viticultores.

Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva, Cariñena, Vistabella de Huerva y Fuendetodos son todos ellos municipios con una fuerte tradición vitivinícola. De hecho, los orígenes de los viñedos en Aragón se sitúan en la llamada Celtiberia, región donde se encontraba la villa romana de Carae (Cariñena), cuyos habitantes ya bebían vino mezclado con miel allá por el siglo III antes de Cristo.

25 siglos después, estas localidades siguen destilando esa tradición milenaria y en ellas es posible descubrir pueblos con verdadero encanto, adentrarse en bodegas familiares, recorrer extensos viñedos, participar en catas y visitas guiadas y saborear una gastronomía de kilómetro cero que marida a la perfección con los distintos tipos de vino de la DO Cariñena. Vinos, vinos de licor, vinos espumoso de calidad, vinos de aguja y vinos de uvas sobremaduradas, todos ellos en variedades de tintos, rosados o blancos, son los que se comercializan al amparo de la Denominación de Origen Protegida Cariñena.

Unos caldos en los que la garnacha tinta es la uva más característica, pero donde también brilla la uva autóctona cariñena, único caso en el mundo en el que una región vinícola y una variedad comparten nombre. Otras de las variedades más cultivadas son la tempranillo, la cabernet sauvignon y, en vinos blancos, la macabeo.

Para quienes quieran planificar una escapada a la zona y catar alguno de estos caldos, conviene consultar el mapa interactivo y la web oficial de la DO Cariñena. Las bodegas adscritas a la DO Cariñena ofrecen visitas, catas y venta directa pero conviene contactar y reservar con antelación.

Además, el Consejo Regulador de la DO Cariñena es uno de los tres socios promotores, junto al Ayuntamiento de Cariñena y la Comarca de Campo de Cariñena, de la Ruta del Vino Campo de Cariñena, un proyecto turístico, cultural y gastronómico para dar a conocer el territorio de la denominación, potenciar su valor y fomentar la cultura del vino. Por eso, otra opción para descubrir este territorio es subirse al Bus de la Ruta del Vino que ofrece salidas periódicas desde Zaragoza y que combina la oferta enológica y la turística. Todo ello combinado con la amplia oferta gastronómica de restaurantes.

Las bodegas de la DO Cariñena ofrecen catas guiadas y visitas por sus instalaciones y sus viñedos. / DO CARIÑENA

Medallas internacionales: orgullo de la DO Cariñena

Estas 25 bodegas inscritas en la DO Cariñena ofrecen unos vinos cada vez más modernos y elaborados, premiados en los concursos internacionales más prestigiosos y reconocidos en los mercados de todo el mundo. De hecho, la comercialización en 2024 superó los 25,7 millones de botellas, de las cuales el 61% se vendió en el exterior.

De esta forma, en el certamen Garnachas del Mundo, celebrado en mayo en Cariñena, los vinos de la denominación se hicieron con 24 medallas, 12 de oro y 12 de plata, entre los más de 700 vinos presentados a concurso procedentes de seis países y más de 50 denominaciones.

También en el Concurso Mundial de Bruselas, que este año se desarrolló en China, la DO Cariñena se alzó con tres medallas y en los Premios Bacchus, el mayor concurso vinícola de España, se colgó siete preseas.

Todos estos galardones refrendan la calidad de sus vinos y la capacidad de sus bodegas para competir en mercados exigentes. Para el visitante esto supone una garantía adicional: al reservar una cata en Cariñena es altamente probable que pruebe vinos premiados, distintos estilos de garnacha y propuestas que han sido valoradas por jurados internacionales.

La Fiesta de la Vendimia de Cariñena ha sido declarada este año de interés turístico nacional. / DO CARIÑENA

2025: Un año de eventos y reconocimientos en la DO Cariñena

Pero no solo los vinos de Cariñena han logrado este año reconocimientos. 2025 ha resultado un año especialmente relevante para la denominación: Cariñena ha sido reconocida como Ciudad Europea del Vino, un título que refuerza su proyección internacional y su compromiso con el enoturismo sostenible.

Además, Cariñena ha albergado este año el XIII Concurso Internacional Garnachas del Mundo y la Fiesta de la Vendimia de Cariñena ha sido declarad Fiesta de Interés Turístico Nacional. Estas citas generan un calendario de eventos —ferias, catas, jornadas técnicas y vendimias públicas— que multiplican las razones para visitar la comarca durante todo el año.

Asimismo, en abril de este año abrió sus puertas el Cariñena Wine Museum, un espacio que busca convertirse en un referente del enoturismo. Ubicado en un emblemático edificio modernista industrial aragonés, ofrece un recorrido por cinco salas expositivas que combinan tecnología inmersiva, proyecciones 360º, sonido envolvente y piezas originales del patrimonio vitivinícola de la comarca. A través de ellas, el visitante puede descubrir la historia, el paisaje y la evolución de la DO Cariñena, así como las variedades autóctonas que dan fama a sus vinos. El conjunto se completa con un aula de catas y sala de degustación, un auditorio con capacidad para más de 80 personas, una tienda con productos y vinos de la DO Cariñena y una amplia carpa exterior para eventos culturales y profesionales.

La garnacha y la cariñena son las variedades predominantes en la DO Cariñena. / DO CARIÑENA

DO Cariñena: tradición, territorio y futuro en cada copa

Con todo ello, la DO Cariñena demuestra hoy que tradición y modernidad no son opuestas: son complementarias. Su Vino que nace de las Piedras conserva la huella de sus suelos y su tradición milenaria mientras exploran nuevas formas de consumo con proyectos como Garnacha Nueva de Cariñena.

¿Quieres empezar a descubrir la DO Cariñena? Reserva una cata, una salida en el Bus del Vino, compra una Garnacha Nueva y descubre por qué Cariñena es hoy tradición, territorio y futuro en cada copa.