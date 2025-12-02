Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana

Aragón se libra, por ahora, de las restricciones a la exportación del porcino a sus principales importadores. De sus diez principales clientes, tan solo Japón y Filipinas, con los que se sigue negociando, se niegan a comprar este producto de cualquier parte del país a causa de los casos de peste porcina africana detectados en varios jabalís en Barcelona. En cambio, hay dos industrias cárnicas aragonesas que sí van a sufrir las consecuencias. Concretamente, se trata del Grupo Costa y del Grupo Jorge, que siguiendo los criterios de regionalización, no van a poder exportar desde Barcelona su carne de cerdo al que es el principal importador de España y la Unión Europea, China.

Ambas empresas, gigantes del sector con sendas facturaciones milmillonarias al año, están incluidas entre las 14 afectadas en Cataluña y cuentan con cuatro plantas en total en la provincia de Barcelona, la que está afectada por estos criterios. Costa, a través de su hólding cárnico Costa Food Meat, tiene en la comarca barcelonesa de Osona su principal centro productivo con hasta tres instalaciones: la principal, en Vic, y otras dos a pocos kilómetros en Gurb y Roda de Ter. Mientras, el Grupo Jorge cuenta con un matadero en la misma comarca, Le Porc Gourmet, en Santa Eugenia de Berga.

Así las cosas, tanto Costa como Jorge verán afectada sensiblemente su capacidad productiva en las próximas semanas, hasta que se resuelva el entuerto provocado por los primeros casos registrados en España de esta enfermedad animal, tras varios años presente en otros países europeos.

¿Qué significan para ambos conglomerados estas restricciones? El más afectado, a priori, será Costa Food Meat, que tan solo tiene otra instalación, en el municipio aragonés de San Esteban de La Litera. Desde ese punto, las exportaciones no sufren por el momento restricción alguna, más allá de las mencionadas a Japón y Filipinas que afectan por igual a todo el país.

Por tanto, sus opciones pasan por redistribuir su producción en la planta cercana a Binéfar o llegar a acuerdos con terceros desde los que poder seguir exportando, aunque eso acarrearía costes extra. Por el momento, la empresa aragonesa sigue analizando la situación y todavía no se aventura a hacer un pronóstico para los próximos días.

Mientras, el Grupo Jorge tiene otras instalaciones más allá de la que está afectada en la provincia de Barcelona, Le Porc Gourmet. Dentro de la propia Cataluña, tiene otro matadero en Lérida, además de sus instalaciones en Zaragoza y Badajoz.

Los criterios

Fuentes del sector aseguran que se mantienen "expectantes" al desarrollo de los acontecimientos. En los próximos días hay programadas varias reuniones tanto con la Generalitat catalana como con el Ejecutivo central en dos direcciones. La primera Administración, desde el terreno, se centra sobre todo en el control de la enfermedad, para evitar que la peste porcina africana se propague a otras provincias, lo que provocaría que las restricciones que ahora solo afectan a Barcelona traspasasen sus fronteras.

Desde el Ministerio de Agricultura que dirige el socialista Luis Planas, por su parte, trabajan en los acuerdos con terceros países importadores para delimitar los mercados. Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas se cerró una entente con China, fruto de las buenas relaciones con el gigante asiático, en el que se incluyeron los criterios de regionalización. Esto permite que el grifo de las exportaciones solo se cierre para las zonas afectadas y no para todo el país.

En cambio, la delimitación de esos entornos sigue en discusión. Desde el sector explican que se está intentando reducir el radio a 20 kilómetros del foco, Barcelona. Un criterio que, de aplicarse, libraría de las restricciones tanto a las instalaciones de Costa y Jorge en la comarca de Osona.

La situación, de hecho, afecta de igual manera a industrias cárnicas catalanas que también producen desde Aragón, ya que se trata de dos comunidades muy entrelazadas dentro del porcino. Es el caso, por ejemplo, de Vall Companys, otro de los afectados por las restricciones en Barcelona (también está en Vic) pero que, a la vez, puede seguir produciendo desde el matadero de Ejea de los Caballeros.