El epidemiólogo Nacho de Blas llama a atajar la "sobrepoblación" de jabalíes: "Aragón sí que tiene un mayor riesgo de contagio"

El docente e investigador en Epidemiología Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, hace un llamamiento para reducir la "sobrepoblación" de jabalíes en España y en Aragón para atajar la crisis generada por los casos detectados de peste porcina africana en jabalíes en el entorno de Barcelona.

Según explica De Blas, la peste porcina africana (PPA) se trata de un virus "terrible", "una enfermedad complicada", por su elevada contagiosidad y por su letalidad en cuanto entra en contacto con los animales. Y confiesa que la crisis desatada es, primero, un problema de salud animal, y segundo, de orden económico.

"Es muy importante recalcar que no se trata de un problema de salud pública, porque no se transmite al hombre, ni la peste porcina clásica ni la peste porcina africana", incide De Blas. El veterinario sí que concreta que, en caso de contagio, "se pueden llegar a morir el 100% de los animales contagiados", y por su elevada contagiosidad, "se puede infectar el 100% de una explotación en la que entre un caso".

El experto en epidemiología señala, además, que hay varias vías de contagio, como el "contacto directo, por vía intestinal, por heces o por la picadura de una garrapata blanda que pueda transmitir el virus".

Sobre la proximidad de Aragón con Cataluña, y si ello supone un riesgo superior de contagio en las explotaciones aragonesas, De Blas cree que sí que hay una mayor exposición y que "Aragón sí que tiene un mayor riesgo de contagio". "Primero, es normal que estén más preocupados en Lérida, pero es para estar preocupados en Aragón porque los animales silvestres son muy difíciles de controlar", y se trata, recuerda, de una especie que tiene mucha capacidad de movimiento.

Además, De Blas reflexiona sobre el reto de afrontar la "sobrepoblación" de jabalíes en España y en Aragón. Según explica, Huesca y Girona están entre las provincias españolas con una mayor sobrepoblación de cerdos salvajes, lo que redunda en una mayor exposición al contagio de virus, tanto la peste porcina, como otros como la salmonela o la hepatitis. "Desde 2019 se considera que hay una plaga y es que, además, no tienen un depredador natural", concreta. Por eso, aboga por incentivar la caza de jabalíes, reducir su población y, así, rebajar las posibilidades de contagio.

En relación con el impacto económica, el veterinario celebra el acuerdo rubricado hace apenas dos semanas, coincidiendo con la visita de los Reyes a China, y en la que se incluyó el criterio de regionalización, que permite la gigante asiático seguir comprando cerdo de las zonas no afectadas. "Esa decisión ha sido clave para que el impacto a nivel económico sea más contenido", concluye De Blas.

Por su parte, el catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha afirmado que los productos del cerdo en España "son totalmente seguros". También son "absolutamente seguros" los productos derivados del jabalí, ha dicho Badiola.

El investigador ha recordado que "el cerdo forma parte de la dieta básica de los españoles, así ha sido históricamente, es una carne de gran calidad y barata y cualquier cosa que impactara en la producción" incrementaría los precios, ha considerado. Y, coincidiendo con De Blas, ha elogiado la regionalización de la compra de carne de cerdo por parte de países como China, lo que beneficia a Aragón, "un consuelo" que no se cumple en otros casos, como Japón, Reino Unido o México, que no tienen estos acuerdos con España.