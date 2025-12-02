Forestalia entra como un 'búfalo' en el mercado de los centros de datos en Aragón: espera tener más potencia que Microsoft

Forestalia ha entrado con fuerza en el mercado aragonés de los centros de datos. La empresa ya cuenta con el visto bueno del Gobierno autonómico para implantar tres campus en las localidades zaragozanas de Botorrita, Alfamén y Magallón, con una inversión superior a los 12.000 millones de euros. Los complejos comenzarían a construirse a principios de 2028, con tres fases diferenciadas hasta alcanzar sus picos de operatividad, en los que Forestalia promete generar 3.000 empleos.

Una de las novedades radicará en la potencia de los tres data centers y que, según la compañía, podría alcanzar los 1.000 megavatios (MW). Una cantidad superior, por ejemplo, a la prevista por Microsoft para sus centros de datos en La Muela, Zaragoza y Villamayor de Gállego, que se quedaría en 900 MW. Aunque, eso sí, todas estas cifras están supeditadas a los concursos de acceso a la red eléctrica, que todavía no están convocados, y a la implantación de nuevas infraestructuras.

Así las cosas, Forestalia partiría en su primera fase desde los 294,5 MW que ya tiene asegurados (permiso de acceso y conexión), repartidos de forma asimétrica: 70 MW para el complejo tecnológico de Magallón, 81 MW para el de Botorrita y 146,5 MW para el más grande, el de Alfamén. Las tres ubicaciones están próximas a las subestaciones de Magallón, María y Los Vientos, las tres de 220 kilovoltios y pertenecientes a Red Eléctrica, aunque el 50% de su consumo energético procederá de un sistema de autoconsumo renovable, con varias centrales eólicas y fotovoltaicas con una potencia de 2.480MW, que promoverá también Forestalia y cuya construcción empezará en 2026.

Por contra, Microsoft tiene por ahora garantizados 50 MW para cada uno de sus tres complejos, y el objetivo pasa por multiplicar esa potencia por seis cuando estén plenamente operativos, dentro de una década, alcanzando así los 900 MW, en este caso a partes iguales entre los campus de la que será una de sus mayores regiones cloud en el mundo. Mientras, las proyecciones de Amazon Web Services son superiores a los 1.600 MW, en base a sus últimas ampliaciones que, además de las tres que ya tiene operativas y que también se reforzarán (Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro), añaden un cuarto emplazamiento en el polígono Empresarium de Zaragoza.

Gas natural y miles de empleos

Otra de las particularidades con las que contarán los data centers incluidos en el proyecto que Forestalia ha bautizado como Búfalo será el respaldo energético que tendrán para garantizar su funcionamiento en caso de fallos en el sistema. Lo habitual en este tipo de campus tecnológicos es contar con generadores de repuesto, pero en el caso de Forestalia ya se contempla, a partir de su segunda fase, incorporar un respaldo a través de una turbina alimentada con gas canalizado.

La inversión total del proyecto asciende a 12.048,5 millones de euros: 3.307,8 en el DCM Data (Magallón), 3.323,3 en el DCM Dédalo (Botorrita) y 5.417,4 en el DCM Blue (Alfamén). Los 1.000 MW de potencia se repartirán igualmente entre Magallón y Botorrita, con 275 MW cada uno, y Alfamén, que alcanzará los 450 MW de capacidad instalada total. El objetivo es que las instalaciones comiencen a operar entre 2028 y 2030.

En cuanto a los empleos, las estimaciones hablan de 35.000 directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y 3.000 en la de explotación, cuando los centros de datos de Forestalia ya estén a pleno rendimiento, algo previsto, como mínimo, a partir de 2032.