La ganadería de Aragón se ha enfrentado a cuatro enfermedades en el último año

Ser ganadero en 2025 no es una tarea sencilla. El campo aragonés sigue confiando en un sector que en los últimos meses ha visto como hasta cuatro enfermedades han puesto en relativo peligro su desarrollo. La pesta porcina africana, que amenaza a uno de los tejidos industriales más importantes de la comunidad autónoma, es solo la última muesca de una lista que abrió el virus de la lengua azul y la dermatosis nodular, a las que se sumó hace casi un mes la gripe aviar que mantiene confinadas a todas las gallinas de España. Cuatro enfermedades que no han dañado, por suerte y por ahora, a los productores aragoneses con la muerte de animales. Y cuatro complicaciones ante las que el Gobierno de Aragón ha actuado con celeridad, en algún caso incluso más rápido que el ministerio competente.

El virus de la lengua azul es el más veterano en esta lista, con su presencia rondando desde hace aproximadamente un año. Una enfermedad que afecta al ganado caprino, ovino y vacuno y que sí ha tenido algunos positivos repartidos por varias zonas de la comunidad autónoma. La vacunación es la medida más efectiva y recomendada desde el inicio por el Gobierno de Aragón. En estos meses en el que la lengua azul ha rodeado a las explotaciones ganaderas de la comunidad, el Ejecutivo autonómico ha invertido unos 2,5 millones de euros en la adquisición de más de dos millones de vacunas de este tipo, distribuidas de manera gratuita a las explotaciones que las solicitaron para hacer frente a la enfermedad.

La otra restricción importante es la no participación en ferias o exhibiciones de aquellos animales que no hayan sido vacunados frente a determinados serotipos de la enfermedad. Algo que también se ha decretado para los potenciales enfermos de la dermatosis nodular, una enfermedad que afecta principalmente al ganado vacuno. En este caso, las 80.000 vacunas se facilitaron entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura a finales de octubre y a comienzos de noviembre se comenzó la vacunación. La cabaña que ha sido inmunizada contra la enfermedad es la que se distribuye por las comarcas más próximas a Cataluña, donde sí se han detectado focos de esta enfermedad. En el anuncio de la campaña de vacunación, el Gobierno autonómico explicó la técnica de "la mancha de aceite", extendiendo, si fuera necesaria, la inmunización de los animales hacia el centro de la comunidad.

En tercer lugar, la gripe aviar. La detección de varios focos, con la laguna de Gallocanta como referencia, puso en alerta a todo el sector avícola. Tan solo han sido animales salvajes los que han fallecido por este virus, que no ha entrado en ninguna explotación ganadera. La DGA ordenó el confinamiento de las ganadería aragonesas antes, incluso, de que el Ministerio de Agricultura ordenase la misma medida en toda España. Hasta febrero, las gallinas que habitualmente se encuentran al aire libre o aquellas explotaciones familiares con una quincena de estos animales, deberán mantener a las aves confinadas. La enfermedad es letal y se lleva por delante todo la granja, ya que si el virus entra en una explotación hay se deben sacrificar todas las aves y hacer una intensiva limpieza del centro.

La peste porcina es la última enfermedad que ha llegado al entorno de Aragón. Con un foco detectado en Barcelona, que ha cambiado las relaciones comerciales internacionales, y que ha dejado bloqueadas las exportaciones a Japón y Filipinas, el impacto de este virus puede ser mucho mayor. El porcino es un sector capital para la economía aragonesa y cada año exporta mercancías por valor de 2.200 millones de euros. Pese a esos dos mercados cerrados, las empresas aragonesas siguen teniendo los países de la UE y a su principal comprador, China, abiertos a comprar los productos porcinos con origen en la comunidad autónoma.