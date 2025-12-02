¿Habrá camiones sin conductor en 2028 circulando por las carreteras? Aragón acogerá una prueba piloto pionera

Aragón se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos logísticos del sur de Europa, gracias a su ubicación estratégica, sus conexiones intermodales y la fuerte apuesta institucional y empresarial por el desarrollo del sector. Este sector es hoy, por méritos propios, uno de los motores clave de la economía de la comunidad y también responsable de un buen número de puestos de trabajo.

Con el propósito de seguir siendo protagonistas mundiales, Aragón lidera el primer proyecto piloto de conducción autónoma de vehículos pesados del sur de Europa. Así se ha ratificado con el convenio de colaboración que ha suscrito en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, con las compañías Iveco y Sesé.

El acuerdo rubricado tiene el propósito de establecer el marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las dos empresas para dar cumplimiento a un objetivo que han calificado como “revolucionario”: que en 2028 circulen dos vehículos pesados de nivel 4 de autonomía, conducción autónoma con supervisión de un conductor a bordo, en condiciones óptimas de operación en la autovía que une Zaragoza y Madrid.

Para alcanzar este hito, se prevé un calendario de pruebas entre 2026 y 2027 centrado en la calibración de sistemas, seguridad y validación tecnológica. Posteriormente, durante la segunda mitad de 2028, los vehículos podrán realizar de manera progresiva la ruta Zaragoza–Madrid bajo supervisión técnica experta.

Este desarrollo tiene como objetivos reducir hasta en un 20% el consumo de combustible, contribuyendo a un transporte más eficiente y sostenible; incrementar la seguridad vial gracias a sistemas de conducción autónoma avanzados y optimizar los costes de la cadena de suministro, ofreciendo nuevas oportunidades de eficiencia a las empresas del sector.

Aragón, comunidad pionera

“En Aragón, nos sentimos muy orgullosos de tres sectores, como la automoción, la logística y la tecnología, tres motores económicos que se unen aquí en un proyecto pionero”, ha subrayado el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Como ha señalado, el Gobierno de Aragón se involucra en esta iniciativa porque “nos posiciona de forma innegable como un referente innovador en materia de desarrollo tecnológico y de sostenibilidad en los sectores logístico, de automoción y tecnológico”, en los que nuestra comunidad ocupa actualmente una posición de “liderazgo”. “En Aragón, nos gusta todo lo que significa innovación”, ha resumido.

“Esta colaboración constituye una oportunidad para fortalecer nuestra competitividad y la autonomía tecnológica de la comunidad, generando valor añadido en nuestra economía y creando empleo cualificado”, ha añadido el presidente aragonés. Para Azcón, se trata de un acuerdo importante en el que también estarán implicados el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y Technopark Motorland en las fases de desarrollo y pilotaje, como muestra “del talento de Aragón, que es imprescindible para que esta suma de talento, tecnología y futuro pueda florecer”. “Con este proyecto generamos un marco propicio para la innovación y para hacer de la logística y la automoción unos sectores más competitivos y con una mayor adopción de soluciones tecnológicas”, ha concretado.

De esta forma, Aragón se convierte en una comunidad pionera en el impulso de la innovación en el sector logístico, ayudando al desarrollo de una tecnología capaz de reducir hasta en un 20% el consumo de combustible, disminuyendo así el impacto medioambiental de cada trayecto, incrementar la seguridad en las carreteras, mejorando el confort de los conductores, y optimizar los costes de toda la cadena de suministro.

Colaboración entre IVECO y Sesé

Iveco lleva años investigando y desarrollando soluciones de conducción autónoma y conectada, con proyectos pioneros de platooning y pruebas en distintos países. Este nuevo piloto supone un paso más en la estrategia de la compañía para situar a España como referente en el desarrollo de tecnologías que marcarán el futuro del transporte.

El director de Estrategia y Gobernanza de Innovación en Iveco Group, Jaime Sánchez, ha indicado que este proyecto “es una muestra más del desarrollo que Iveco Group inició hace años con los primeros proyectos de platooning, y que continúa haciendo actualmente con pruebas en centro Europa, y del futuro que prevé para nuestros clientes en la próxima década”. “Esta prueba muestra la gran importancia que el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte tiene en un país como España, cuya posición periférica es, a la vez, una ventaja y un reto para la rentabilidad de nuestros clientes”, ha añadido.

Con el apoyo en el desarrollo de esta nueva tecnología, Sesé busca continuar con su estrategia de digitalización y automatización integral de la cadena de suministro, desarrollando nuevas soluciones que incrementen la competitividad global de las operaciones a la vez que mejoren la seguridad de los conductores y aporten un mayor valor añadido a sus clientes.

"Dentro de la transformación que está viviendo la cadena de suministro de forma global, el objetivo prioritario es lograr al mismo tiempo una mayor eficiencia en todas las operaciones y un incremento de la sostenibilidad medioambiental”, ha señalado el responsable de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Sesé, Héctor Cebrián. “La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la conducción autónoma dentro de un ecosistema general de automatización de la cadena de suministro, es el único camino para lograr estos dos objetivos al mismo tiempo y ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes”, ha afirmado Cebrián.