Ibercaja e Intrum refuerzan su alianza para la gestión de activos inmobiliarios hasta 2029

Intrum, líder europeo en servicios de gestión de activos, ha renovado su acuerdo estratégico con Ibercaja para la gestión integral y comercialización de la cartera inmobiliaria de la entidad. La colaboración se extenderá hasta 2029 y será comercializada por Solvia, la firma inmobiliaria de Intrum.

Esta renovación consolida una relación de casi diez años entre ambas compañías y refuerza el papel de Intrum como socio estratégico en la gestión de activos para las principales entidades financieras del país. La cartera objeto del acuerdo está valorada en 200 millones de euros.

Por parte de Ibercaja, José Carlos Vallejo Sobrino, jefe de Gestión de Activos Adjudicados en Ibercaja: “La renovación del contrato proporciona un marco de estabilidad y continuidad en la gestión de activos adjudicados en Ibercaja para los próximos años, consecuencia de una relación fortalecida a lo largo de los años con Intrum fruto de trabajo en equipo, consecución de resultados exigentes y confianza entre ambas partes”.

Para Enrique Tellado, CEO de Intrum España y presidente de Solvia: “La renovación del acuerdo con Ibercaja pone de manifiesto nuestra capacidad para establecer relaciones a largo plazo y aportar un valor diferencial que contribuye a mejorar los balances de las entidades. Agradecemos la confianza de Ibercaja y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con excelencia para ser el socio de referencia en la gestión de activos inmobiliarios y financieros en España.”

Impulso tecnológico para liderar el mercado

La renovación del contrato con Ibercaja se enmarca en la estrategia de Intrum para consolidar su liderazgo mediante la innovación, la excelencia tecnológica y el equipo más experimentado del sector. A través de Solvia, su marca inmobiliaria, la compañía ofrece una gestión integral que combina experiencia, tecnología y un enfoque orientado al cliente. Con la cartera más amplia del mercado español —más de 135.000 inmuebles de todas las tipologías— Solvia proporciona soluciones adaptadas para maximizar el valor de cada activo, apoyándose en procesos eficientes, transparencia y rigurosos controles de calidad que garantizan una comercialización ágil y rentable para entidades financieras, inversores y particulares.

Además, Solvia gestiona una de las carteras de alquiler más extensas del país, con más de 15.000 activos distribuidos por toda la geografía nacional, reforzando su posición como referente en el sector inmobiliario.

La confianza del líder

Intrum se ha consolidado como el socio estratégico de referencia para las principales entidades financieras y fondos de private equity en España y Europa, ofreciendo soluciones avanzadas para la gestión y optimización de carteras inmobiliarias y financieras. Con más de un siglo de experiencia y presencia en 20 mercados, la compañía combina innovación tecnológica, procesos eficientes y un equipo especializado para garantizar resultados sostenibles y transparentes. Esta capacidad, respaldada por relaciones de largo plazo con los actores más relevantes del sector, posiciona a Intrum como el líder indiscutible en la gestión de activos, aportando confianza y valor en cada operación.