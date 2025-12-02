El polémico 'influencer' Ángel Gaitán vende balizas V16 fabricadas en Zaragoza: "Es arriesgado no, lo siguiente"

De criticar las balizas V16 por estar "mal hechas" y poder "provocar accidentes" a tratar de sacar beneficios con ella. El popular y polémico influencer y mecánico Ángel Gaitán ha anunciado en sus redes sociales que ha comenzado a comercializar las nuevas balizas que sustituirán a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026.

Este dispositivo, que deberán tener todos los turismos para colocar en el techo en caso de accidente evitando así salir del vehículo y caminar por el arcén, se ha enfrentado a duras críticas en las últimas semanas dudando de su utilidad. La ola ha sido de tal magnitud que la propia Dirección General de Tráfico (DGT), se ha visto obligada a reconocer errores de gestión en la implantación de las balizas, entonar el mea culpa e incluso desmentir varios bulos que estaban circulando.

Y uno de los personajes mediáticos que ha arremetido con más dureza ha sido Ángel Gaitán que tachó la norma de "vergonzosa" y que podía incluso "provocar accidentes", además de cuestionar su efectividad al no alertar directamente al 112 -algo que ya afirmaba la propia DGT- y verse "menos que los cuatro intermitentes". Y a partir de ese última fisura ha visto una posible oportunidad de negocio.

Balizas V16 hechas en Zaragoza

Gaitán ha lanzado su propia baliza V16 -denominada IoT V4-, que "cuenta con la homologación de la DGT" y con el eslogan del made in spain por bandera. De hecho, la fabricación se realiza en empresa Kepar Electrónica S.L, ubicada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) y dedicara a crear "soluciones rentables a empresas punteras que requieran la máxima exigencia de calidad y capacidad de desarrollo tecnológico en servicios relacionados con el diseño y/o la producción de cualquier tipo de sistema electrónico".

Se da la circunstancia de que el propio Gaitán ya vendía otro modelo -Hella- también vendido en Zaragoza que retiró por, dice, trasladar la marca su producción fuera de España. El precio de estas nuevas balizas V16 es de 54'95 euros.

Baliza V16 comercializadas por Ángel Gaitán / El Periódico de Aragón

Frente a otros tipos y modelos, Gaitán ha esgrimido dos argumentos para defender esta nueva comercialización. El primero es técnico al contar sus balizas V16 con "la máxima luminosidad que permite la ley, con 300 candelas", en contraposición de las 40 que ofrecen "los modelos más económicos". Ese es el mínimo de intensidad que deben tener, según la normativa de la DGT.

El segundo motivo es sentimental. "¿No es mejor comprarla en China, fabricada en China por empresas chinas y que se lo lleven todos los chinos?", se preguntaba de manera irónica en un vídeo colgado en su cuenta de TikTok. Por el contrario, las balizas fabricadas en Zaragoza cumplirían con esta autoexigencia del producto de cercanía además, de, defiende, tener un fin social, ya que está fabricada "con personas con diversidad funcional

"Es arriesgado no, lo siguiente. Pero considero que tenemos que apostar por lo nuestro, por nuestra gente", sostuvo el mecánico e influencer en redes sociales.