Nace un nuevo clúster para llevar a Aragón "al siguiente nivel" de la economía circular
El clúster se ha presentado en el Pignatelli. Sus impulsores inciden en que "la economía circular no es una moda, es una obligación y una oportunidad"
Las empresas comprometidas con la economía circular han lanzado en Aragón un nuevo clúster con el objetivo de "hacer lo que esté en nuestra mano para llevar a Aragón al siguiente nivel de la economía circular". Así lo ha anunciado el presidente del recién creado clúster, que se ha presentado este martes en la sala Hermanos Bayeu del Pignatelli, ante más de un centenar de personas.
"A partir de ya, la junta directiva, los miembros de las comisiones y, en general, el cluster en su conjunto, hará lo que esté en nuestra mano para llevar a Aragón al siguiente nivel en la economía circular", ha expresado el presidente, Jesús Alijarde, director general de Íber Sostenibilidad y Desarrollo (Ibersyd).
La creación del cluster ha contado con el respaldo del Gobierno de Aragón, con la presencia del director general de Política Económica, Javier Martínez, que ha destacado que este nuevo clúster "no es una organización más", es la "constatación de una voluntad compartida por avanzar juntos, entre las empresas, los centros tecnológicos y las instituciones paracrear un entorno económico más innovador, sostenible y competitivo".
Martínez ha incidido en que "la economía circular no es una moda, es una obligación y una oportunidad de transformar la manera en que producimos y consumimos, y una oportunidad también para atraer nuevas inversiones y empleo".
Así, una treintena de empresas de Aragón, pymes y grande empresas se han dado la mano para constituir el clúster de Economia Circular de Aragón. El clúster se ha formado para "impulsar la transición hacia un modelo productivo más sostenible, innovador y competitivo" y con la intención de crear una "hoja de ruta compartida entre empresas, administraciones, centros tecnológicos y agentes sociales comprometidos con la economía circular en Aragón".
Según han destacado sus impulsores, su principal objetivo es "contribuir a que Aragón consiga una posición de liderazgo europeo y aproveche la oportunidad de progreso económico y social con base en la circularidad".
