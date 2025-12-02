Nuevas obras en Stellantis Zaragoza: la línea 2 se reformará a partir de marzo para fabricar coches de Leapmotor

El desembarco industrial de Leapmotor en España empieza a tomar forma en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). La factoría aragonesa prepara el terreno para lanzar la producción de los coches de la marca china, algo que está previsto que suceda a partir del tercer trimestre del próximo año. Antes de que eso ocurra es necesario acometer las obras para adaptar una de las dos líneas de montaje a los estándares y requerimientos técnicos de sus vehículos, cuya plataforma es algo más ancha. La empresa ya tiene fecha y planes para ejecutar esos trabajos, lo que implicará un nuevo ajuste organizativo en la fábrica.

La reforma, clave para la asignación de la nueva carga de trabajo, se prevé iniciar en un plazo de unos tres meses -entre finales de febrero y principios de marzo- en la línea 2, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la operación. Esta será la línea encargada de ensamblar los vehículos con sello chino -inicialmente el modelo B10-, con los que la fábrica de la Ribera Alta del Ebro inaugurará una nueva etapa en su apuesta eléctrica.

Más tiempo con una sola línea

Debido a este proyecto, la producción del Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon se trasladará a la línea 1, que se encuentra parada desde mediados del pasado mes de octubre también por obras. En este caso, las que se están realizando para la instalación de la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura creada por el grupo automovilístico para avanzar hacia la movilidad eléctrica.

El traslado de la producción de una línea a otra es similar al que se produjo en octubre, pero en sentido inverso. Para llevar a cabo esta operación, se realizará un parón general de la fabricación durante una semana.

La adaptación de la línea 2 es fundamental para que el SUV eléctrico B10 de Leapmotor comience a ensamblarse en la planta en el tercer trimestre de 2026, al que previsiblemente se sumará el B05 en 2027, sin descartarse más modelos en el futuro. La adjudicación de estos productos a Figueruelas, con los que reforzará su perfil multimarca, llega bajo el paraguas industrial del grupo tras la alianza estratégica que permite a Stellantis producir y distribuir vehículos de la firma china en Europa.

Debido a todas las reformas e inversiones que se desarrollan para su transformación, la planta zaragozana seguirá funcionando temporalmente a un bajo nivel de actividad, con tan solo tres equipos: una sola línea a tres turnos (mañana, tarde y noche). Por este motivo, este proceso deberá ir acompañado de pactos laborales para garantizar la flexibilidad y evitar impactos bruscos en la plantilla.

Con este objetivo, la empresa y el comité han comenzado a negociar el calendario laboral de 2026, así como la prorroga con carácter preventivo de el expediente temporal de regulación de empleo (erte) que lleva en vigor desde hace un año, aunque no ha llegado aplicarse ni un día.

Una transformación que se suma al proyecto clave

El aterrizaje de Leapmotor encaja en el proceso de reconfiguración profunda que vive la planta desde este otoño. La instalación de la plataforma STLA Small, una arquitectura multienergía compartida con Vigo y Pomigliano d’Arco (Italia), marcará los próximos años de la factoría zaragozana y supone una inversión de 521 millones de euros hasta 2027, con 10 millones aportados por el Gobierno de Aragón y 94 millones del Perte del vehículo eléctrico.

La planta ya vivió en octubre un hito organizativo con el cierre técnico de la línea 1 para iniciar las obras de adaptación relacionadas con esta plataforma, que convertirá la cadena que hasta entonces ensamblaba el Peugeot 208 en el eje de la nueva producción electrificada. Desde entonces, toda la actividad se ha concentrado en la línea 2, donde antes solo se producían el Opel Corsa y el Lancia Ypsilon, y además de recuperarse el turno de noche para absorber la carga de trabajo.

Ese movimiento fue el anticipo de la operación inversa que se hará entre febrero y marzo de 2026. Esta vez será la línea 2 la que quede fuera de servicio durante varios meses para continuar con su transformación y dejarla lista para los modelos de Leapmotor.

Leapmotor, clave de la estrategia eléctrica de Stellantis

La incorporación de los modelos asiáticos tiene una gran relevancia. Supone una vía directa para reforzar la posición de Figueruelas dentro del mapa europeo de Stellantis, sumando nuevos volúmenes y diversificando la producción en un mercado en plena transición.

Mientras el grupo acelera la electrificación a través de la plataforma STLA Small, el acuerdo con Leapmotor le permite disponer de modelos asequibles y competitivos en el segmento eléctrico, un nicho que Europa necesita cubrir con urgencia.