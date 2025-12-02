Seis de cada diez parados en Aragón viven en Zaragoza y su anillo metropolitano

El paro se mantiene estable en Aragón. Así se desprende de los datos de desempleo en el pasado mes de noviembre, actualizados este martes por el Ministerio de Trabajo y que registran un ligero descenso de 57 personas respecto a octubre, un 0,12% que deja la cifra actual de parados en la comunidad en 48.722. La mejoría se percibe especialmente en la comparación con el pasado 2024, con 2.666 desempleados menos que entonces, lo que supone un descenso de casi el 5,2%,

Por provincias, Teruel es la nota negativa, con 65 parados más. Zaragoza registra 117 desempleados menos que hace un mes y Huesca también sigue estable, aunque baja ligeramente en cinco personas. Así las cosas, la provincia zaragozana tiene ahora 38.013 parados, la oscense 6.538 y la turolense 4.171. El descenso, eso sí, es también generalizado en la comparativa con noviembre de 2024, con 1.882 desempleados menos en Zaragoza (un 4,7%), 492 en Huesca (7%) y 292 en Teruel (6,5%).

La comarca sin duda más salpicada por el paro es, por motivos demográficos, la Central, que abarca Zaragoza capital y su anillo metropolitano, con 30.816 parados en el mes de noviembre. Es decir, seis de cada diez desempleados en Aragón viven en esta zona, que por otra parte es la más poblada de la comunidad con cerca de 800.000 habitantes. El top 3 lo cierran también las comarcas que tienen en sus lindes a las otras dos capitales, con 2.273 parados en la Hoya de Huesca y 1.480 en la Comunidad de Teruel.

A poca distancia se encuentra la Comunidad de Calatayud, con 1.336 personas activas sin trabajo. Valdejalón (1.142) y la Ribera Alta del Ebro (1.025) son las otras dos entidades comarcales donde el paro está por encima de los 1.000 trabajadores. En el extremo opuesto, con menos de 100 parados, tan solo está el Maestrazgo, con 68 desempleados, seguido de Campo de Daroca (105) y la Sierra de Albarracín (113).

Género, edad y sectores

Por género, casi el 62% del total de personas sin trabajo en Aragón son mujeres (30.149), mientras que el paro juvenil se queda en el 10% del global, con 4.784 desempleados con menos de 25 años. En este caso, en su mayoría son hombres (2.503).

El paro ha descendido en el sector servicios en Aragón en 174 personas; en la Industria, con 26 desempleados menos, y en Agricultura, con siete menos. Ha subido en 143 personas entre el colectivo sin empleo anterior y en la construcción, con siete personas más. El número total de desempleados se ha situado así en noviembre en 33.741 en Servicios, 5.239 en Industria, 5.246 entre las personas sin empleo anterior, 2.589 en la construcción y 1.907 en la Agricultura.

Extranjeros desempleados

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en noviembre se ha situado en 10.102 (un 20,73% del total de parados) tras aumentar en 200 personas respecto al mes anterior (un 2,02%), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha caído en 364 personas, un 3,48 %.

Del total de parados extranjeros, 6.422 proceden de países extracomunitarios y 3.680 de comunitarios. En Aragón se han firmado en noviembre 34.663 contratos, 10.909 menos que el mes anterior, lo que supone una caída del 23,94%, y 270 más que en noviembre de 2024, un 0,79% más.

Del total de contratos suscritos, 12.520 eran indefinidos, el 36,11%, y temporales 22.143 (63,8%). A finales de noviembre, 32.660 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón, el 67,03% del total de desempleados. De ellos, 22.433 recibían prestación contributiva, 10.148 un subsidio y 79 una renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones por desempleo en Aragón fue de 48,97 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 1.028,9 euros al mes.