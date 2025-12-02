El ranquin de los presidentes autonómicos mejor pagados de España: ¿cuánto cobra Jorge Azcón y qué posición ocupa?

Los sueldos de los políticos en general y de los dirigentes autonómicos en particular siempre ha generado un arduo debate sobre la idoneidad de las retribuciones que ellos mismos pueden asignarse. Con complejidades muy específicas según el territorio que se analice, la realidad es que en las tablas salariales que existen en España se observan enormes diferencias entre comunidades, tanto que el que más cobra de todos los actuales, el 'president' de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, llega a duplicar el de su homólogo que menos percibe por su mismo cargo, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El primero ingresa 140.257 euros al año y la segunda, solo 71.485

Resulta llamativo repasar el ránking nacional en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ocupa la segunda posición con un sueldo de 103.090 euros al año. Y son ya más de 30.000 euros de diferencia con la dirigente cántabra, y con el penúltimo, el presidente asturiano Adrián Barbón, que ingresa 72.979 euros al año como retribución ordinaria.

Son las enormes diferencias que se han puesto de manifiesto con la publicación por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de las 'Retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas' correspondientes al ejercicio 2024. Una radiografía en la que quedan patentes las enormes diferencias entre territorios en España. En este contexto, ¿qué lugar ocupa el sueldo del presidente aragonés Jorge Azcón?

El salario que figura en este listado oficial del ministerio deja al conservador Jorge Azcón como el tercer presidente mejor pagado del país, solo superado por el catalán Illa y la madrileña Díaz Ayuso. Y es que aparece como retribución un sueldo de 96.013 euros al año que está muy por encima de la gran mayoría de dirigentes autonómicos del país. De hecho solo se le aproxima el castellanomanchego Emiliano García Page, del PSOE, que tiene una retribución reconocida de 91.270 euros anuales.

Resulta llamativo que en el caso del dirigente aragonés, su salario sea superior al que percibe el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que tiene reconocido un sueldo de 90.010 euros brutos anuales, si bien es cierto que con los complementos que son inherentes al cargo sus ingresos superan los 104.000 euros. Aún así estaría por debajo del que cobra Illa.

También hay que tener en cuenta que en los datos publicados por el ministerio, referidos al año 2024 y antes de un 2025 en el que varios presidentes autonómicos ya han anunciado o ejecutado la subida de su propio salario, no se incluyen el sueldo que percibe el lendakari del país Vasco, Imanol Pradales, que con 116.671,24 euros brutos anuales es el segundo presidente autonómico que más cobra en España. Una circunstancia que sacaría a Azcón del podium de los mejor pagados del país, pasaría a ser cuarto, y dejaría a la madrileña Díaz Ayuso en la tercera posición.

En más de 89.000 euros anuales se sitúan hasta tres presidentes autonómicos más. En quinto lugar en España está la conservadora María Guardiola, que tiene 89.622 euros anuales de retribución, seguida por el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, del PP también, con 89.294 euros anuales, y el andaluz Juanma Moreno Bonilla, también del PP y séptimo en España, con 89.275 euros al año.

Por debajo de estas retribuciones pero por encima de los 80.000 euros al año están otros cuatro presidentes autonómicos: el gallego Alfonso Rueda, del PP y octavo sueldo en el ránking, con 85.325 euros al año, seguido por el riojano Gonzalo Capellán, que tiene asignados 85.235 euros anuales, siendo noveno, en décima posición está la navarra María Chivite, del PSOE, que tiene reconocidos 82.975 euros al año, y undécimo era el valenciano Carlos Mazón, aunque ahora le sucede en el cargo Juanfran Pérez Llorca, ambos del PP, con 80.174 euros anuales.

Así, por debajo de los 80.000 euros se situarían los seis presidentes peor pagados de España. Un furgón de cola en el que, además de la dirigente cántabra y su homólogo asturiano se encuentran cuatro presidentes más: el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tiene un salario asignado de 79.499 euros al año, el duodécimo en el ránking del ministerio; le sigue el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con 79.028 euros anuales; la de Baleares, Marga Prohens, que percibe 78.803 euros brutos al año es la decimocuarta; y el canario Fernando Clavijo, con 76.824, el decimoquinto sueldo más bajo, según los datos oficiales del ministerio.