Sandra Barneda y Xuso Jones desvelan su plan para dar las campanadas desde Formigal

El Grupo Aramón convertirá la estación de Formigal-Panticosa y su emblemático après-ski Marchica en el escenario desde el que despedirá este año 2025. De la mano de Mediaset España, que retransmitirá las Campanadas en Telecinco y Cuatro, Aramón ofrecerá al público de todo el país una imagen única del Pirineo Aragonés en una noche tan especial.

Se trata de un hito para la televisión nacional, que por primera vez trasladará esta celebración a un entorno completamente nevado, situando a Formigal-Panticosa en el centro de una de las citas más vistas del año. La retransmisión contará con Sandra Barneda y Xuso Jones como presentadores, quienes conectarán en directo desde Marchica minutos antes de la medianoche.

Un escenario único en el corazón del Pirineo Aragonés

Con 182 kilómetros esquiables, Formigal-Panticosa es la estación con más kilómetros de España y uno de los destinos de referencia para los amantes de la nieve y la alta montaña. Situada en el Valle de Tena y rodeada de icónicos ‘tresmiles’, la estación ofrece una combinación excepcional de deporte, paisaje y ambiente, que cada temporada atrae a miles de visitantes.

En este entorno incomparable se encuentra Marchica, el après-ski más conocido del Pirineo y uno de los grandes iconos del ocio invernal en España. Con 15 años de historia, su terraza a pie de pistas, su programación musical y sus sesiones de DJs nacionales e internacionales lo han convertido en un referente por el que han pasado artistas como Taburete, Nervo, Juan Magán, Yves o Morten. Para esta ocasión, Marchica recibirá al público con una celebración especial desde las 22:30 horas, con acceso libre, cotillón y las sesiones de Luc Loren y Carlos Jean.

A pocos minutos se sitúa Sallent de Gállego, una de las villas más pintorescas del Alto Gállego. Con un casco antiguo de gran valor patrimonial y su iglesia del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural, será el lugar desde el que se escuchen las campanadas que darán la bienvenida a 2026.

Presentación en Formigal

Los detalles de esta retransmisión especial se han dado a conocer hoy en una rueda de prensa celebrada en Aramón Formigal-Panticosa, a la que han asistido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Sandra Barneda y Xuso Jones, presentadores; Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España; Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón

Para Aramón, esta colaboración supone una oportunidad excepcional de proyectar al mundo la singularidad de sus estaciones, así como de reforzar el papel del Pirineo Aragonés como destino de referencia para el turismo de nieve en España.

“Es un orgullo que millones de espectadores puedan descubrir la magia de Formigal-Panticosa y la esencia del invierno en Aragón en una noche tan especial. Sin duda la retransmisión de las Campanadas desde Marchica será una oportunidad única para mostrar el extraordinario entorno que nos rodea”, ha señalado Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón.

La colaboración entre Aramón y Mediaset España refuerza la apuesta del grupo por impulsar nuevas formas de difusión y acercar la actividad de sus estaciones a públicos cada vez más amplios. Con esta emisión, Formigal-Panticosa y su entorno se incorporan a una de las citas televisivas más seguidas del año, consolidando el papel del Pirineo Aragonés en el panorama nacional.